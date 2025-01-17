الفراج يثير الجدل: خسارة الأهلي أمام الخلود غير مبررة

في تعليق مثير للجدل، عبّر الإعلامي وليد الفراج عن استغرابه من خسارة الأهلي السعودي أمام نادي الخلود في دوري روشن، مشيرًا إلى أن فريقًا بحجم الأهلي يجب ألا يتعرض لهزيمة غير متوقعة كهذه. أثارت تصريحاته تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين الرياضيين.

كتب محمد سعد – خرج الإعلامي الرياضي السعودي السيد وليد الفراج ليتحدث عن فوز نادي الخلود السعودي على حساب نادي الأهلي السعودي بهدف دون رد في الجولة 15 من دوري روشن السعودي وذلك وقال عبر برنامج أكشن مع وليد:

“المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، يقوم بعمل رائع مع الخلود، وحقق انتصارا رائعا وقاد فريقه للمركز الثاني عشر، ولكن ما يحدث مع الأهلي يبدو غريبا، ومن المفترض أنه من ضمن أندية صندوق الاستثمار السعودي“.

وأضاف: “الحزن يخيم على جماهير الأهلي بدون شك، فهم يطرحون سؤالا وهو هل نحن من أندية صندوق الاستثمار أم لا؟.. ولماذا يحدث معنا مثل هذه الأمور، ما يحدث مع الأهلي من نتائج وتراجع في بعض المباريات، لا يمكن أن تتعرض له الأندية الأخرى التابعة للصندوق مثل النصر والاتحاد والهلال، حتى القادسية لا يتعرض لمثل هذه الهزائم الغريبة”.

وأكمل: “من الممكن أن تخسر أندية الهلال والنصر والاتحاد من الخلود مع كامل الاحترام والتقدير له، ولكن ليس بنفس الصورة التي هزم بها الأهلي، وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة في الراقي، فأنا أتفق مع الجماهير”.

ونهى الفراج الحديث وقال: “إذا كان الأهلي يشعر بأن حالته المادية صعبة مقارنة بأندية الصندوق الأخرى، فماذا عن وضع الخلود الذي حقق الفوز عليه؟، فالأخير يعتبر من الطبقة الكادحة”.

خسارة الأهلي أمام الخلود تفتح باب النقاش حول أداء الفريق واستعداده لبقية منافسات الدوري، مع دعوات لتصحيح الأخطاء ومراجعة الخطط التكتيكية.