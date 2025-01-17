أرقام خوسين إسكوبار: هدفان فقط في 32 مباراة مع لاعب الاتفاق الجديد

أثار انتقال اللاعب خوسين إسكوبار إلى نادي الاتفاق السعودي تساؤلات حول أدائه وإحصائياته السابقة. حيث سجل المهاجم هدفين فقط خلال 32 مباراة مع فريقه السابق، مما دفع الجماهير إلى تحليل هذه الأرقام ومدى تأثيرها على دوره المرتقب في الفريق.

كتب محمد سعد – أعلن نادي الاتفاق السعودي عن ضم النجم الكولومبي خوسين إسكوبار القادم من نادي أمريكا دي كالي، وذلك لتمثيل الفريق في الموسم الجاري، بعد التألق مع ناديه في الموسم الماضي بعدما شارك في 32 مباراة بواقع 1616 دقيقة لعب ليسجل هدفين فقط.

وذلك ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة إلا إن الصفقة جاءت بنظام الإعارة مع وضع إمكانية الشراء في العقد في الصيف المقبل.

وذلك ويحتل نادي الاتفاق السعودي المركز الحادي عشر من ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة بعد لعب 15 جولة من دوري روشن.

رغم الإحصائيات المتواضعة، تبقى الفرصة أمام إسكوبار لإثبات قدراته وتقديم أداء مميز مع نادي الاتفاق في دوري روشن السعودي.