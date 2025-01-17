وكيل لودي: رحيل النجم البرازيلي عن الهلال غير وارد

في تصريحات مثيرة، أكد وكيل النجم البرازيلي لودي أن فكرة رحيله عن نادي الهلال ليست مطروحة على الإطلاق، مشددًا على التزام اللاعب بعقده مع النادي السعودي. هذه التصريحات جاءت لتضع حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول مستقبله.

كتب محمد سعد – بعد الشائعات الذي أشارت إلى تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي خرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى اقتراب النجم البرازيلي رينان لودي من الرحيل عن صفوف نادي الهلال السعودي.

النجم المتألق في الفترة الأخيرة والمرتبط بعقد مع الزعيم لنهاية عام 2027م ظهر وكيله لينفي كل تلك التصريحات في حوار إعلامي وقال:

“‏رينان لودي ليس في السوق، ولم تكن هناك أي مفاوضات مع كورينثيانز، إنه يريد البقاء حتى نهاية عقده في الهلال، لأنه سعيد للغاية ومتأقلم في السعودية”.

تصريحات وكيل لودي تعكس استقرار اللاعب في صفوف الهلال، مع تطلعات لمواصلة تقديم مستويات مميزة في البطولات القادمة.