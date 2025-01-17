آخر تطورات مفاوضات الهلال لضم محمد صلاح

كشفت تقارير رياضية حديثة عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. ويبدو أن الهلال يواصل سعيه لإضافة اللاعب إلى صفوفه، مما قد يشكل صفقة تاريخية في عالم كرة القدم.

كتب محمد سعد – تتصاعد الشائعات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، حيث يقترب عقده مع ليفربول من نهايته، وعلى الرغم من ارتباط صلاح القوي بالريدز، إلا أن الباب لا يزال مفتوح أمام العديد من الاحتمالات.

حيث أكد الصحفي الرياضي الشهير جيمس بيرس أن صلاح يفضل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مما يجعل انتقاله إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي أمر مستبعد، ومع ذلك فإن الدوري السعودي ودوريات أوروبية كبرى تبقى خيارات مطروحة على الطاولة.

ومن جانب آخر يواصل نادي الهلال السعودي مساعيه الكبيرة للظفر بخدمات صلاح، حيث يرى فيه إضافة قوية لخط هجومه، ويسعى الهلال للاستفادة من خبرة صلاح في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وبالتالي فإن مستقبل محمد صلاح لا يزال غامض، حيث يتنافس العديد من الأندية للحصول على توقيعه،وسيكون من المثير للاهتمام متابعة تطورات هذا الملف في الفترة المقبلة.

مع استمرار هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ينجح الهلال في إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى الدوري السعودي؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.