انتقام الخلود من الأهلي السعودي: هزيمة مفاجئة تُحدث صدمة في دوري روشن

شهدت جماهير دوري روشن السعودي مفاجأة كبيرة بعد انتصار نادي الخلود على نظيره الأهلي السعودي في مباراة مثيرة. هذه الهزيمة غير المتوقعة جاءت بمثابة صدمة عنيفة لمحبي الأهلي، خاصة في ظل الأداء المتذبذب للفريق مؤخرًا.

كتب محمد سعد – شهدت مباراة الأهلي السعودي أمام فريق الخلود مساء أمس الأربعاء تسجيل “أليكس كويادو” لاعب الأخير هدف الفوز لفريقه في الدقيقة +93 في لقاء شهد طرد التركي “ميريح ديميرال” مدافع الراقي.

نشر فريق الخلود عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو لهدف الفوز، وعليه أغنية من أجل الطقطقة على الأهلي، مع كتابة تعليق: “زعلت؟.. طيب معليش”.

وتأتي هي نفس الأغنية التي استخدمها النادي الأهلي بعد الفوز على نظيره فريق الشباب في الجولة السابقة، وقام الخلود باستخدامها.

الهزيمة من الخلود تدق ناقوس الخطر في الأهلي السعودي، مع دعوات لإعادة تقييم الأداء الفني والتكتيكي للفريق في قادم الجولات.