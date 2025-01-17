الأحمدي يثير الجدل حول التغير الإداري للأندية في نقاش حاد مع السهلي

في مقابلة تلفزيونية مليئة بالتصريحات المثيرة، علق الإعلامي الرياضي الأحمدي على قضية التغير الإداري الذي يطال أندية الدوري السعودي، مما أدى إلى جدال ساخن بينه وبين المحلل الرياضي السهلي. النقاش كشف عن اختلاف كبير في وجهات النظر حول تأثير الإدارة على أداء الأندية.

كتب محمد سعد – يظهر كل من الناقدين الرياضيين “سالم الأحمدي” وزميله “تركي السهلي” في جدل بخصوص التغيير الإداري للأندية في الوقت الحالي.

فقد أشار “الأحمدي” خلال ظهوره عبر برنامج برا 18 إلى أن النصراويين ضغطوا وغيروا وجلبوا “ماجد الجمعان”.

حيث تفاعل على الجانب الآخر معه “تركي السهلي” قائلًا: “على الأهلاويين الضغط للتغيير “اصرخوا أكثر”“.

من المُقرر أن يلعب نادي النصر أمام نظيره فريق التعاون غدًا الجمعة بتاريخ 17 يناير 2025 في مباراة حاسمة وقوية ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي.

يبقى الجدل حول التغير الإداري للأندية محط أنظار عشاق الكرة السعودية، وسط تساؤلات عن مدى تأثيره على استقرار الفرق وتطورها.