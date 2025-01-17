التجارة السعودية توضح: 3 حالات تمنح المستهلك حق الحصول على سيارة بديلة

كشف متحدث وزارة التجارة السعودية عن الحالات الثلاث التي تتيح للمستهلكين الحق في الحصول على سيارة بديلة من الوكيل. التصريحات جاءت لتوضح حقوق المستهلك في الحالات التي قد يتعذر فيها إصلاح الأعطال أو التأخر في تسليم المركبة، مما يعزز الشفافية في العلاقة بين الوكيل والمستهلك.

كتب محمد سعد – خرج متحدث وزارة التجارة السعودي السيد عبد الرحمن الحسين ليتحدث عن الحالات الذي يحق بها للمستهلك أن يحصل على سيارة بديلة في حال إن أدخل سيارته للوكالة وقال في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس:

“الحالة الأولى إذا كانت السيارة مشمولة بالضمان، والحالة الثانية إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار ذات الطلب الدائم بشكل فوري أو ذات الطلب النادر لمدة تزيد عن 14 يوما”.

وأضاف وقال: “الحالة الثالثة إذا لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه مع المستهلك لتقديم خدمات الصيانة، في هذه الحالات يُلزم الوكيل بتوفير سيارة بديلة من نفس الفئة، أو تعويض المستهلك بمبلغ مالي يعادل 400 قسمة واحد من قيمة المركبة وقت الشراء”.

التوضيحات الأخيرة من وزارة التجارة تعكس التزامها بضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة، مع التأكيد على أهمية الاطلاع على الشروط لضمان الاستفادة الكاملة من الحقوق.