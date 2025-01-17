سمير عثمان يثير الجدل بتعليق غامض عن محمد صلاح والهلال

في تعليق أثار تفاعلًا واسعًا، لجأ الإعلامي سمير عثمان إلى استخدام الإيموجي فقط للتعبير عن رأيه بشأن منشور يتعلق بانتقال محمد صلاح إلى الهلال. هذا التعليق الغامض أثار تساؤلات الجماهير حول حقيقة الصفقة وموقف النجم المصري من الانتقال إلى الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – يظهر المستشار التحكيمي “سمير عثمان” يعلق على الصورة التي قام رئيس هيئة الترفيه المستشار “تركي آل الشيخ” بنشرها للمصري “محمد صلاح” نجم ليفربول الإنجليزي وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

وجاء “سمير عثمان” بتصريحات مُتلفزة عبر برنامج أكشن مع وليد، قائلًا: “محمد صلاح بالتأكيد سيكون إضافة قوية للدوري، ودوري روشن أصبح كأننا نشاهد فيلما أجنبيًا ولكن باللغة العربية، نشاهد كل النجوم العالميين الذين نعشقهم في الدوري السعودي، وأتحدى أي أحد يتوقع نتيجة مباراة حاليًّا بسبب قوته”.

تابع موضحًا أن المستشار “تركي آل الشيخ” نشر صورة لصلاح مرتديًا قميص نادي الهلال السعودي والكل ركز معها، ولكن لم يلاحظ أحد الإيموجي والتي لها معاني تبين مدى ذكائه.

تعليق سمير عثمان زاد من حدة التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، وسط انتظار الجماهير لأي تأكيد رسمي بشأن الصفقة المنتظرة.