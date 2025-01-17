هل يرحل العقيدي عن النصر؟ حقيقة انتقاله في ميركاتو شتاء 2025

تداولت تقارير رياضية أنباءً حول إمكانية رحيل الحارس الشاب نواف العقيدي عن صفوف نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025. ومع ذلك، أكدت مصادر قريبة من إدارة النادي أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وأن الخيارات المطروحة تعتمد على خطط النادي المستقبلية.

كتب محمد سعد – يظهر الإعلامي الرياضي “بندر الوقيت” وهو يكشف عبر تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس عن وجود تطورات جديدة تخص حارس مرمى النصر السعودي “نواف العقيدي”.

فقد أوضح أن “العقيدي” يقترب من الانتقال إلى فريق الفتح في صفقة قد تتم خلال القليلة القادمة، وتابع مُشيرًا إلى أن النصر يستعد من أجل استقدام حارس مرمى آخر ليكون بديلًا عنه، ويتوقع التعاقد مع “عبد الرؤوف الدقيل” حارس فريق الفيحاء، وهذا على سبيل الإعارة.

في ذات الوقت يستعد نادي النصر السعودي في الوقت الحالي من أجل خوض مباراة مهمة جدًا أمام نظيره فريق التعاون مساء الغد الجمعة بتاريخ 17 يناير 2025، وهذا في تمام الساعة الـ 8 مساءً ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي 2024/ 2025.

يبقى مستقبل العقيدي مع النصر محط أنظار الجماهير، وسط تكهنات حول استمراره أو انتقاله، مع التأكيد على أهمية دوره في الفريق خلال المنافسات القادمة.