بلان: دوري روشن السعودي أصبح معقدًا للجميع بعد رباعية الرائد

في تصريحات عقب الفوز الكبير على الرائد برباعية نظيفة، أشار المدرب بلان إلى أن دوري روشن السعودي بات أكثر قوة وتعقيدًا لجميع الفرق. وأضاف أن المنافسة أصبحت أكثر تحديًا بسبب تطور مستوى الأندية وتزايد قوة اللاعبين المشاركين في البطولة.

كتب محمد سعد – فاز الاتحاد السعودي برباعية مقابل هدف على نادي الرائد السعودي في دوري روشن السعودي ليستمر في صراع المنافسة على الدوري مع الهلال السعودي، وبعد المباراة خرج المدرب الفرنسي لوران بلان وتحدث عن قوة الدوري وقال:

“شاهدت أمس مواجهتين في الدوري الأمر معقد على جميع الفرق، توقف ديسمبر كان طويل ويلقي بظلاله على كافة الفرق، لدينا سوق انتقالات حاليا ولكن هذا ليس اختصاصي، على مستوى اللاعبين الأجانب لدينا 9 لاعبين ولو هناك فرصة للتعاقد مع لاعب مواليد 2003 لما لا ؟ هذا الأمر يتعلق بالإدارة الرياضية”.

ويواصل: “على مستوى اللاعبين المحليين لو كان على سبيل المثال لدينا لاعب سيخرج من عندنا ونأتي بلاعب آخر لما لا؟ وأنا سعيد بالمجموعة التي لدي ولو أراد النادي إحضار لاعبين أفضل سأكون سعيد”.

ويواصل: “تعديل طريقة اللعب لثلاثي في الخلف ليست دائما هي الأفضل، لم يكن لدي الكثير من اللاعبين الهجوميين ومع إجهاد كريم بنزيمة فضلت تعديل طريقة اللعب وهذه أفضل السمات في فريقي بأننا نستطيع التكيف بكافة الأشكال لدينا قوة في الأطراف والعمق وتوفر هذه الإمكانيات أمر إيجابي لنا”.

تصريحات بلان تؤكد على تطور دوري روشن السعودي، مع دعوات للاستعداد الدائم من جميع الفرق لمواجهة المنافسة المتزايدة.