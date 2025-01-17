الاتحاد السعودي يخشى تكرار أخطاء التحكيم أمام الرائد: استذكار واقعة الاتفاق

تسود حالة من القلق داخل أروقة نادي الاتحاد السعودي قبل مواجهته المرتقبة ضد الرائد، بسبب مخاوف من تكرار الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائج الفريق في مباريات سابقة، أبرزها الواقعة الشهيرة أمام الاتفاق. هذه المخاوف أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير حول تأثير التحكيم على المنافسة.

كتب محمد سعد – أشارت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية إلى طاقم تحكيم مباراة الاتحاد أمام فريق الرائد، وهذا في سياق لقاءات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يُدير مباراة اليوم بين الاتحاد السعودي ونظيره فريق الرائد طاقم تحكيم محلي بقيادة “سامي الجريس” كحكم ساحة، ويأتي معه كل من (“عمر الجمل” حكم مساعد أول، بجانب “مفرح آل حسن” حكم مساعد ثاني).

وظهرت جماهير نادي الاتحاد السعودي تنبه من ضرورة أخذ الحذر من حكم مباراة هذه الليل، والذي سبق وأن احتسب عدة قرارات تعسفية ضد ناديهم على حد تعبيرهم.

تنطلق صافرة بداية هذه المباراة اليوم في تمام الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في محافظة جدة.

يبقى الأمل معقودًا على أداء تحكيمي عادل خلال المباراة المقبلة، لضمان منافسة رياضية نظيفة تعكس قوة دوري روشن السعودي.