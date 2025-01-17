مانشستر سيتي يمدد عقد هالاند بعقد طويل الأمد لضمان بقائه

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا عن تمديد تعاقده مع مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند بعقد طويل الأمد. يأتي هذا القرار تأكيدًا لثقة النادي في قدرات اللاعب ورغبته في الحفاظ على أحد أبرز نجومه في السنوات القادمة، ليعزز استقرار الفريق ومواصلة تحقيق الإنجازات.

كتب محمد سعد – أعلن مانشستر سيتي منذ قليل عبر حسابة الرسمي، عن تمديد تعاقده مع النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم ونجم الفريق السماوي بعقد طويل الأمد في ظل إحتياجات الإسباني بيب جوارديولا بسبب اعتمادة في خطة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

بيان مانشستر سيتي بخصوص تمديد عقد هالاند

ونشر حساب مانشستر سيتي بيان صحفي يكشف فيه تفاصيل تمديد التعاقد هالاند مع الفريق السماوي والذي جاء كالتالي :” وقع إيرلينج هالاند عقدا جديدا مع مانشستر سيتي يمتد لـ 10 سنوات، ليبقى في النادي حتى صيف عام 2034.

أضاف البيان :” أصبح النرويجي هالاندمن أحد أفضل المهاجمين في اللعبة العالمية في الوقت الحالي ، وقد استمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بموسمين ونصف الموسم الأول غير العاديين منذ انضمامه إلى النادي من بوروسيا دورتموند في صيف عام 2022″.

أكمل :” تمكن النرويجي هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي ، أثبت الدولي النرويجي أنه أحد المحفزات الرئيسية في مسيرة السيتي نحو ثلاثية تاريخية بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا”.

أتم البيان الصحفي قائلا:” وتمكن النيرويجي هالاند خلال الفترة الحالية بمسيرته، سجل المهاجم 52 هدفًا في جميع المسابقات – وهو أكبر عدد على الإطلاق للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز – بالإضافة إلى تسجيل إجمالي قياسي بلغ 36 هدفًا في الدوري، كما فاز هالاند بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وفي سياق مٌتصل، يلتقي مانشستر سيتي نظيره إبسويتش تاون مساء الأحد القادم في أحدي الجولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بتجديد عقد هالاند، يؤكد مانشستر سيتي استراتيجيته للحفاظ على أبرز لاعبيه، مما يعكس طموحه في البقاء ضمن صفوف النخبة الأوروبية على المدى البعيد.