هاتف Realme C63: مواصفات عصرية وسعر اقتصادي يناسب الجميع

أطلقت شركة ريلمي هاتفها الجديد Realme C63 الذي يجمع بين المواصفات العصرية والتصميم الأنيق مع سعر اقتصادي يجعل منه خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن أداء قوي بتكلفة معقولة. الهاتف يأتي بتقنيات متطورة وشاشة مميزة، ليصبح من أبرز الهواتف المنافسة في فئته.

كتب محمد سعد – قامت شركة ريلمي بالإعلان عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C63، ذلك الهاتف الاقتصادي المميز الذي يقدم للمستخدمين من أصحاب الميزانيات المنخفضة تقنيات كبيرة وتحديثات عالية، تمكنهم من اقتناء واحد من الهواتف الذكية الذي يساعدهم في إتمام مهامهم اليومية بأريحية كبيرة، ولذلك فإننا نعرض عليكم من خلال هذا المقال عدد كبير من المزايا والعيوب التي أخذت على الهاتف للتعرف عليه جيداً قبل الشراء فذشثن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Realme C63

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النوة، بتكنولوجيا 12 نانو، من نوع Unisoc Tiger T612 التخزين/ الرام 256/ 128 جيجا، رامات 6/ 8 جيجا الكاميرا كاميرا خلفية ثنائية بجودة 50 ميجا بكسل، عدسة تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي Ai Lens

كاميرا أمامية بجودة 8 ميجا بكسل الشاشة دقتها HD+، وحجمها 6.75 انش نظام التشغيل Android 14 البطارية 5000 ميللي أمبير

مميزات هاتف Realme C63

يوفر الهاتف ميزة Air Gestures الحركات الهوائية بالإضافة إلى Mini Capsule 2.0 التفاعلية.

من الممكن تركيب كارت ميموري إضافي في الهاتف في الوقت نفسه مع شرحتين للاتصال.

يتضمن الهاتف على مستشعر البصمة الذي يعمل بشكل جيد واستجابة سريعة للغاية.

يعمل شاحن الهاتف بتقنية الشحن السريع، حيث تبلغ قدرته 45 واط.

سعة بطارية الهاتف كبيرة، تمكنك من العمل بأريحية طوال اليوم.

تم تصميم الهاتف بشكل أنيق وظهر من الجلد في اللون الأزرق، كما أنه يشبه بشكل كبير هواتف الأيفون.

عيوب هاتف Realme C63

تعتبر مواصفات الهاتف شبيهة إلى حد كبير مع Realme C53، إلا أن هذا الهاتف يتوفق عليه في التصميم والشحن السريع وجودة الصوت.

لا يوجد في الهاتف ميكرفون ثانوي لعزل الضجيج، ولكنه يتم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

أداء المعالج مقبول ولكنه غير قوي بالشكل الكافي، وكان من الأفضل الاعتماد على نوع حديث.

دقة الشاشة غير عالية، كما أن سطوعها تحت الشمس ضعيف.

الكاميرا الأمامية في الهاتف متوسطة وتقدم جودة غير مقبولة في الصور.

سعر هاتف Realme C63

يتوفر هاتف Realme C63 في مصر بنسخة 128 جيجا ورامات 6 جيجا بسعر 6100 جنيه، وفي السعودية بسعر 480 ريال، وفي الإمارات بسعر 450 درهم، أما عن النسخة الأكبر بسعة 256 جيجا ورامات 8 جيجا فإنها متوفرة في مصر بسعر 7 آلاف جنيه، وفي السعودية بسعر 550 ريال، وفي الإمارات بسعر 510 ريال.

مع المواصفات العصرية والسعر المناسب، يُعد هاتف Realme C63 خيارًا رائعًا لمن يبحث عن هاتف أنيق وقوي بأفضل قيمة.