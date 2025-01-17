جستنيه يحرج الهلال بمقطع مثير ويطالبهم بالاعتراف

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه مقطع فيديو يحمل عنوان “حالكم قبل ادعمني”، حيث وجه انتقادات مباشرة لنادي الهلال. جستنيه دعا الهلال للاعتراف ببعض الحقائق التي يراها أساسية، مما أشعل تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – وجّه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه رسالة حادة إلى جماهير الهلال، التي تتهم نادي الاتحاد بأنه ينافس الهلال هذا الموسم بسبب الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه.

لم يتمكن الاتحاد في الموسم الماضي من المنافسة على أي لقب محلي، كما خسر جميع مواجهاته أمام الهلال في مختلف البطولات.

ومع ذلك، قدم الاتحاد أداءً مميزاً هذا الموسم، حيث ينافس الهلال على صدارة الدوري كما نجح في إقصاءه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق، نشر جستنيه مقطعاً قديماً لتصريحات غاضبة من جماهير الهلال، وعلّق قائلاً: “هذا حال الهلال قبل الدعم”.

وأضاف أثناء حديثه مع الإعلامي المصرية مي حلمي: “جميع الأندية، قبل الدعم وبعده، لم يتغير حالها، إلا الهلال تغيّر بنسبة 180 درجة بعد حصوله على الدعم الأكبر مقارنة بأندية الصندوق”.

وتابع: “الحقيقة التي لا يرغب المشجع الهلالي في الاعتراف بها وينكرها هي أن الهلال كان الأكثر استفادة من الدعم المالي في السنوات الماضية، والأمر الخطير أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم يُنسب لأعضاء شرف النادي، رغم أنه من صندوق الاستثمارات العامة”.

الجدير بالذكر أن الهلال نجح في الموسم الماضي في تحقيق جميع الألقاب المحلية، كما توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين دون تلقي أي خسارة طوال مشواره في البطولة.

تصريحات جستنيه تفتح باب النقاش مجددًا حول المنافسة الشرسة بين الأندية السعودية، مع دعوات للالتزام بالروح الرياضية في جميع الأوقات.