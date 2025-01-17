فؤاد أنور يناشد صندوق الاستثمارات لإنقاذ ناديين من أزمتهم

في تصريحات مؤثرة، أعرب النجم السعودي السابق فؤاد أنور عن قلقه تجاه الوضع الصعب الذي يعيشه ناديان سعوديان، مشيرًا إلى أن “وضعهم يوجع”. وناشد أنور صندوق الاستثمارات العامة للتدخل ودعم هذه الأندية للخروج من أزمتهم المالية والإدارية التي تهدد استقرارهم ومستقبلهم في الدوري.

كتب محمد سعد – يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ في السنوات الأخيرة على الحصص الأكبر في أندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، حيث يعمل حالياً على توفير تمويل ضخم لها لاستقطاب لاعبين عالميين بهدف تعزيز مكانة الدوري السعودي على الساحة العالمية.

ورغم تأكيد الصندوق على توزيع الدعم بشكل عادل بين الأندية المستهدفة، إلا أن بعض الجماهير والإعلاميين أبدوا شكوكهم حول العدالة في التوزيع، خاصة في ظل تدهور نتائج الأهلي والنصر مقارنةً بالهلال والاتحاد.

وفي هذا السياق، صرّح فؤاد أنور قائلاً: “كلنا ثقة بأن صندوق الاستثمارات يعمل على دعم الأندية بشكل متساو، لكننا نأمل أن يتم تقديم دعم استثنائي للأهلي والنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية”.

وأضاف: “حال النصر والأهلي في الدوري يوجع، خاصة الأهلي. هذا النادي يحمل إرثاً عظيماً، ومن الضروري أن يتلقى دعماً إضافياً يمكنه من المنافسة بقوة على المستويين المحلي والقاري”.

واختتم حديثه قائلاً: “تمنيت الشباب أيضاً ضمن أندية الصندوق، لكن خير إن شاء الله”.

الجدير بالذكر أن الهلال والاتحاد يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق مريح عن أقرب منافسيهم، بينما يحتل النصر المركز الثالث، والأهلي المركز الخامس، مما يثير قلق جماهير الفريقين بشأن حظوظهما في المنافسة على اللقب.

تصريحات فؤاد أنور تعكس أهمية دور المؤسسات الكبرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في دعم الأندية الرياضية والمحافظة على استقرار الكرة السعودية.