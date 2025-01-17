التربية الوطنية بالمغرب تكشف رابط نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2025

اعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن نشر رابط نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم لعام 2025. هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام إلى قطاع التعليم، حيث يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائجهم بسهولة عبر الموقع الرسمي.

كتب محمد سعد – ينتظر الجميع في المغرب الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، حيث تم فتح باب التقديم في المباراة بدءا من 23 ديسمبر 2024، وتم غلق باب الترشيحات في 10 يناير 2025، وقد أكدت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، لتبدأ بعد ذلك الاختبارات الكتابية والشفوية لجميع المرشحين الذين تم اختيارهم.

نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم المغرب 2025

حددت وزارة التربية الوطنية في المغرب يوم 15 يناير 2025 للإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها، و يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة، ويمكن لجميع المترشحين الذين قاموا بالتسجيل للالتحاق بمهنة التدريس في المغرب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم

أعلنت الجهات المختصة في المغرب عن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

الضغط على قسم نتائج مباراة التعليم.

اختيار خدمة الاستعلام عن النتائج.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

النقر على أيقونة الاستعلام.

انتظر قليلاً وستظهر لك النتيجة سواء تم قبولك أم لا.

وفي حال القبول، سيتم إعلامك بموعد الاختبار الكتابي.

موعد الاختبارات لمباراة التعليم بالمغرب

بعد الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم في المغرب، سيخضع المترشحون لاختبارين شفوي وكتابي وفقا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة:

الاختبار الكتابي: سيكون يوم 18 يناير 2025، حيث سيتم تقييم الكفاءة التعليمية لجميع المترشحين.

الاختبار الشفوي: سيعقد من يوم 28 إلى 31 يناير 2025، حيث يتم مقابلة جميع المترشحين لتقييم الجوانب التربوية والشخصية لديهم.

أما الإعلان النهائي عن النتائج، فمن المقرر أن يتم يوم 7 فبراير 2025.

لمعرفة نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، يُنصح المرشحون بزيارة الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، والاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمراحل القادمة من المباراة.