نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2025 عبر المربع الإلكتروني بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر لعام 2025 عبر المربع الإلكتروني. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة باستخدام الرقم المدني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير خدمات إلكترونية ميسرة.

كتب محمد سعد – المربع الإلكتروني يوضح نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2025 بالرقم المدني، شهدت عمليات البحث زيادة كبيرة من قبل آلاف الطلاب الكويتيين الذين يبحثون عن رابط نتائج الصف الثاني عشر، بعد الانتهاء من اختبارات نهاية العام الدراسي، ومن الجدير بالذكر أن النتائج قد تم الإعلان عنها في بعض المناطق فقط، وهي منطقة العاصمة التعليمية، منطقة مبارك الكبير التعليمية، منطقة الجهراء التعليمية، ومنطقة الأحمدي التعليمية أما في باقي المناطق، فما زالت الامتحانات مستمرة ولم تنته بعد.

المربع الإلكتروني يوضح نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2025 بالرقم المدني

تقترب اختبارات الصف الثاني عشر في الكويت لعام 2025 من الانتهاء، حيث يختتم طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم في 17 يناير، في حين تنتهي اختبارات الشعبة العلمية في 18 يناير، وفقا للإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وأكدت مصادر موثوقة داخل الوزارة لموقعنا أن النتائج سيتم نشرها إلكترونيا على موقع “المربع” المعتمد، بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق بدقة وشفافية تامة، بالنسبة لطلاب وطالبات الثانوية العامة في الكويت، يمكنهم الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول فور اعتمادها من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

اختيار نتائج الصف الثاني عشر.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

إدخال الرقم التسلسلي.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

تظهر النتيجة مباشرة بعد إعلانها من قبل وزارة التربية.

قائمة المدارس التي رفعت نتائج الصف الثاني عشر تشمل:

منطقة العاصمة التعليمية.

منطقة حولي التعليمية.

منطقة الفروانية التعليمية.

منطقة الأحمدي التعليمية.

منطقة الجهراء التعليمية.

منطقة مبارك الكبير التعليمية.

أعزائي طلاب الصف الثاني عشر في الكويت، نصل معكم إلى ختام هذا المقال الذي استعرضنا فيه الطريقة المثلى للاستعلام عن نتائج الامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة لعام 2025، نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في جميع مسيرتكم الأكاديمية.

للاطلاع على نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2025، يمكن للطلاب زيارة المربع الإلكتروني وإدخال الرقم المدني للحصول على النتيجة بسرعة ودقة