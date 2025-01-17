مرسوم سلطاني بصرف المكرمة السامية لشهر يناير 2025: الشروط والتفاصيل

أصدر السلطان مرسومًا سلطانيًا يقضي بصرف المكرمة السامية لشهر يناير 2025، بهدف دعم المواطنين في سلطنة عمان وتخفيف الأعباء المعيشية. تضمن المرسوم شروطًا محددة لاستحقاق المكرمة، حيث دعت الجهات المعنية المستحقين إلى التأكد من مطابقة الشروط لاستلام الدعم.

كتب محمد سعد – احتفلت سلطنة عمان مؤخرًا بذكرى مرور خمس سنوات على تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد، حيث جاء هذا الاحتفال في يوم 11 من يناير 2025، وهو تاريخ مميز يعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير وتحقيق التقدم في كافة مجالات الحياة العمانية، وقد شهدت الاحتفالات بهذه المناسبة العديد من الفعاليات المتنوعة التي أضفت على هذا اليوم طابعًا خاصًا، كما قام حضرة السلطان هيثم بن طارق بإصدار مجموعة من المراسيم السلطانية السامية التي تضمنت قرارات هامة تهدف إلى دعم المواطنين العمانيين وتحسين حياتهم المعيشية، حيث تضمنت تلك القرارات تخصيص مكرمة سامية لفئات متعددة من المجتمع العماني، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

صرف المكرمة السامية لشهر يناير 2025

ضمن الجهود المبذولة لدعم المواطنين، أصدر السلطان هيثم مرسومًا ساميًا يقضي بصرف مكرمة مالية لدعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان، ويشمل هذا المرسوم أكثر من 100 ألف مواطن عماني، بتخصيص مبلغ قدره 178 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين ظروف الحياة للمواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويتم عادة صرف هذا الدعم في اليوم 18 من كل شهر ميلادي. ولكن، نظرًا لتوافق يوم 18 يناير مع عطلة رسمية في البنوك العمانية، تم تعديل موعد صرف هذه المبالغ إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، ليكون ذلك بداية لصرف الزيادة الأولى لهذا العام ضمن المكرمة السامية المقررة.