نتائج مباراة التعليم دورة يناير 2025 في المغرب: التفاصيل والرابط الرسمي

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن صدور نتائج مباراة التعليم لدورة يناير 2025. يمكن للمرشحين الاطلاع على نتائجهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث تم الإعلان عن قوائم الناجحين الذين تم اختيارهم للمرحلة التالية بناءً على معايير الانتقاء.

كتب محمد سعد – وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب أعلنت عن نتائج الفرز الأولي لمباراة التعليم الخاصة بدورة يناير 2025، حيث تم نشر قائمة بأسماء المتقدمين الذين تم قبولهم لخوض الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتشكل هذه المرحلة جزءاً من الإجراءات الخاصة بالالتحاق بسلك تكوين المدرسين وبرنامج تدريب الأطر التربوية في المراكز الجهوية لتكوين مهن التعليم.

نتائج الفرز الأولي لمباراة التعليم 2025

تم الكشف عن نتائج الفرز الأولي للمباراة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للمباريات يوم الأربعاء 15 يناير 2025، وتشمل هذه النتائج الأسماء المقبولة للمشاركة في الاختبارات الكتابية التي تعتبر من المراحل الحاسمة ضمن مسار المباراة.

التوقيت الزمني لمباراة التعليم دورة يناير 2025

تضمن التوقيت الزمني للمباراة مجموعة من المواعيد المهمة التي جاءت على النحو التالي:

إعلان عن المباريات:

الموعد: 23 ديسمبر 2024.

الوسائل: الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة.

الموعد: 23 ديسمبر 2024. الوسائل: الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة. إيداع ملفات الترشيح والمصادقة عليها:

الفترة: من 23 ديسمبر 2024 حتى 10 يناير 2025.

المنصة: البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل للمباريات.

الفترة: من 23 ديسمبر 2024 حتى 10 يناير 2025. المنصة: البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل للمباريات. إعلان نتائج الفرز الأولي:

الموعد: 15 يناير 2025.

الموعد: 15 يناير 2025. إجراء الاختبارات الكتابية:

الموعد: 18 يناير 2025.

الموعد: 18 يناير 2025. إجراء الاختبارات الشفوية:

الموعد: من 28 إلى 31 يناير 2025.

الموعد: من 28 إلى 31 يناير 2025. إعلان النتائج النهائية:

الموعد: 7 فبراير 2025.

تفاصيل الاختبارات الكتابية

سوف تجرى الاختبارات الكتابية يوم السبت 18 يناير 2025، ويتعين على جميع المتقدمين الذين تم قبولهم الحضور في المراكز المخصصة لهذه الاختبارات، يتعين على المتقدمين اتباع التعليمات المقررة في الإعلان الرسمي، بما في ذلك إحضار بطاقات الهوية والمستندات الأخرى المطلوبة حسب اللوائح التنظيمية.

المناطق المعنية والمراكز الجهوية

تشمل هذه الاختبارات جميع الجهات الأكاديمية في المملكة المغربية، وهي:

جهة طنجة تطوان الحسيمة

جهة الشرق

جهة فاس مكناس

جهة الرباط سلا القنيطرة

جهة بني ملال خنيفرة

جهة الدار البيضاء سطات

جهة مراكش آسفي

جهة درعة تافيلالت

جهة سوس ماسة

جهة كلميم واد نون

جهة العيون الساقية الحمراء

جهة الداخلة وادي الذهب

دور هذه المرحلة

تعتبر الاختبارات الكتابية مرحلة أساسية في عملية اختيار المرشحين للعمل في مجال التدريس، حيث يتم تحديد الأشخاص المؤهلين بناء على معايير دقيقة ومحددة، وتؤكد وزارة التربية الوطنية على ضرورة التحضير الجيد لهذه المرحلة، حيث أن التفوق فيها يمهد الطريق للمشاركة في الاختبارات الشفوية، التي تمثل المرحلة الأخيرة قبل الإعلان عن النتائج النهائية.

للاستعلام عن نتائج مباراة التعليم دورة يناير 2025، يمكن للمرشحين زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية وإدخال بياناتهم لمعرفة تفاصيل النتائج وخطوات المرحلة المقبلة.