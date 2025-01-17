بدء التقديم على الدفعة الثانية من برنامج عدل سكنات 3 في الجزائر

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في الجزائر عن فتح باب التقديم على الدفعة الثانية من برنامج عدل سكنات 3. هذا البرنامج يهدف إلى توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين الجزائريين، ويأتي استكمالًا للدفعات السابقة التي شهدت إقبالًا واسعًا.

كتب محمد سعد – تستمر وزارة السكن والتعمير في الجزائر في تكريس جهود ضخمة لتوفير أماكن سكنية تتناسب مع دخل الأفراد، ضمن سعيها المستمر لتحسين الحياة اليومية وتلبية احتياجات المواطنين من جميع الفئات في كافة المناطق، في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى الطريقة الأنسب للتسجيل في استمارة عدل AADL 3 الخاصة بالمرحلة الثانية، بعد أن حققت المرحلة الأولى نجاحًا لافتًا بدأ في 5 يونيو 2024.

كيفية التقديم للحصول على عدل سكنات 3 في الجزائر للمرحلة الثانية



أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب بدء المرحلة الثانية من مشروع سكنات عدل AADL 3، حيث تم نشر خطوات التقديم عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن، هذه هي الطريقة التي يجب اتباعها للتسجيل:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل.

أدخل بيانات الحساب الخاصة بك، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على زر “دخول”.

اذا كانت زيارتك الأولى للموقع، اختر خيار “إنشاء حساب” واتبع التعليمات المتاحة.

حدد خيار “سكنات عدل 3”.

اختر الولاية التي تتبع لها.

أدخل البيانات المطلوبة في الاستمارة وارفع الوثائق اللازمة.

في النهاية، اضغط على زر “تقديم” لإتمام عملية التسجيل.

الشروط اللازمة للتسجيل في سكنات عدل AADL 3



حددت الجهات المختصة في الجزائر مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها للتسجيل في سكنات عدل، وأهم هذه الشروط تشمل:

يجب أن يكون المتقدم مقيما في الجزائر بصفة دائمة.

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.

يجب ألا يكون المتقدم مالكا لأي ممتلكات أو أموال تمكنه من بناء أو شراء منزل خاص.

يجب أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 18 إلى 70 سنة.

يجب أن يكون دخل المتقدم الشهري ما بين 24,000 و 118,000 دينار جزائري.

كيفية التحقق من أسماء المقبولين في المرحلة الأولى لسكنات عدل 3



أعلنت الوزارة عن نشر قائمة المقبولين في المرحلة الأولى من سكنات عدل 3. لمعرفة إذا كان اسمك ضمن المقبولين، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة عدل الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر “سكنات عدل 3”.

أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه عند التقديم.

ثم سجل باقي البيانات المطلوبة.

اضغط على “البحث عن الأسماء”.

في النهاية تحقق من اسمك في القائمة الخاصة بالمقبولين.

للاستفادة من برنامج عدل سكنات 3، يُنصح المستفيدون بمتابعة التقديم عبر المنصة الرسمية وتقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد لضمان حصولهم على السكن المناسب.