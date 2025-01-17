جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025 في مصر: التفاصيل الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر عن جدول شرائح التأمينات الاجتماعية لعام 2025، الذي يحدد نسب الاشتراكات الشهرية لكل فئة. يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتوفير حماية اجتماعية شاملة، مع تحديث القواعد التي تهدف إلى تحسين الخدمات التأمينية للمواطنين والعاملين.

كتب محمد سعد – يعد موضوع قيمة أجر الاشتراك التأميني 2025 من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من الأشخاص المؤمن عليهم، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بنحو 15%، وقد أدى هذا التعديل إلى اهتمام الأشخاص بمعرفة التفاصيل الدقيقة عن قيمة وموعد تطبيق هذه الزيادة.

موعد تطبيق الاشتراك التأميني 2025 الجديد

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تطبيق قيمة الاشتراك التأميني الجديد، الذي يشمل الزيادة بنسبة 15% للحدين الأدنى والأقصى، سيبدأ في يناير 2025، تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تعد جزءا من سياسة سنوية تنفذ في بداية كل عام ميلادي.

كما تم توجيه خطاب رسمي من الهيئة إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ينص على تحديد قيمة الدخل الشهري، التي بناءً عليها يتم تحديد قيمة الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم من الفئات المستهدفة، مثل (أصحاب الأعمال، العاملين المصريين في الخارج)، ويبدأ العمل بهذه التعديلات بدءا من 1 يناير 2025.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية والزيادة السنوية

وأكدت الهيئة أنه سيتم إدخال شريحة جديدة في بداية كل عام ميلادي، حيث يتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مع وجود زيادة سنوية تسهم في تعديل قيم الاشتراك حسب القوانين السارية، وتتم معالجة هذه التعديلات بما يتناسب مع الدخول التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها، وتتضمن شرائح اشتراكات التأمينات لعام 2025 التي حددتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 16 شريحة مختلفة، بحيث يتم تحديد قيمة الاشتراك بناء على الدخل الشهري. إليك تفاصيل الشرائح:

دخل الاشتراك 2300 جنيه.

دخل الاشتراك 2600 جنيه.

دخل الاشتراك 3000 جنيه.

دخل الاشتراك 3500 جنيه.

دخل الاشتراك 4000 جنيه.

دخل الاشتراك 4500 جنيه.

دخل الاشتراك 5000 جنيه.

دخل الاشتراك 5500 جنيه.

دخل الاشتراك 6000 جنيه.

دخل الاشتراك 6500 جنيه.

دخل الاشتراك 7000 جنيه.

دخل الاشتراك 8100 جنيه.

دخل الاشتراك 9400 جنيه.

دخل الاشتراك 10900 جنيه.

دخل الاشتراك 12900 جنيه.

دخل الاشتراك 14500 جنيه.

هذه الشرائح تهدف إلى تنظيم قيمة الاشتراكات التأمينية وفقًا لمستوى الدخل.

للاطلاع على تفاصيل جدول الشرائح التأمينية لعام 2025، يُنصح العاملون وأصحاب الأعمال بزيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لضمان الالتزام بالنسب المحددة والاستفادة من الخدمات المتاحة.