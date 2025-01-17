أسماء الأحياء المقرر إزالتها في الرياض 1445 ضمن مشروع تطوير العشوائيات

ضمن جهود تطوير العاصمة السعودية الرياض، أعلنت الجهات المعنية عن بدء إزالة عدد من الأحياء العشوائية في إطار مشروع شامل يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية حضارية. تم تحديد الأحياء المستهدفة بالقرار، مع التأكيد على تعويض السكان المتأثرين وفق الآليات المعتمدة.

كتب محمد سعد – في سعيها المتواصل لتطوير بنية مدينة الرياض كشفت الأمانة العامة عن قائمة جديدة تضم أسماء الأحياء التي سيتم إزالتها في عام 1445 يأتي هذا الإعلان كجزء من مبادرة أوسع لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للسكان في الأحياء المتهالكة بالعاصمة، تم اعتماد هذه الخطوة بناء على المخطط الجديد لرياض 2023 بهدف تحقيق التطوير المستمر ورفاهية أفضل للمقيمين هقثجي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأحياء التي عليها إزالة في الرياض

تم تصنيف الأحياء المستهدفة للتطوير في الرياض من قبل الأمانة العامة باستخدام معايير محددة تأخذ في الاعتبار حالتها الهيكلية ومتطلبات المنطقة، بعد هذا التصنيف تم تعيين عدد من الأحياء التي ستخضع للتجديد، ومنها:

حي الروضة.

حي الصحافة.

حي المربع.

حي الملز.

حي السلي.

حي السويدي.

حي العليا.

حي النخيل.

حي العليا الشمالية.

حي المحمدية.

مشروع تطوير أحياء الرياض

بتنبيه المواطنين وسكان المناطق العشوائية في الرياض بضرورة الإخلاء السريع، تواجه أمانة الرياض تحد كبير لتنفيذ مشروع تطوير وتجديد تلك المناطق، هذا التحرك يعكس التزام الأمانة بتحسين البيئة ومستوى المعيشة للمواطنين، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الأحياء العشوائية في الرياض.

الاستعلام عن تعويضات هدد الرياض

إذا كنت تبحث عن كيفية الاستعلام عن التعويضات لمشروع هدد الرياض 1445، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة.

اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

انقر على “استعلام عن التعويضات”.

ستحتاج لإدخال رقم الطلب الذي تم تسجيله عند تقديم طلب التعويض.

بمجرد إدخال رقم الطلب، انقر على “الاستعلام”، وستظهر لك جميع التفاصيل حول التعويضات، بما في ذلك موعد صرف التعويضات في مشروع هدد الرياض 1445.

تعويض سكان الرياض

تقدم هيئة عقارات الدولة تعويضات مشروع هدد الرياض 1445 باستخدام معايير مخصصة تعتمد على عوامل مثل: مساحة وموقع العقار، الهدف هو تقديم تعويض عادل للأفراد المتأثرين بالاستناد إلى تقييم دقيق للمخاطر واحتياجاتهم، حيث تدرس كل حالة بعناية لضمان توفير الحماية الملائمة لأصحاب الملكية المتضررين من مشاريع العقارات الحكومية.

كم عدد الاحياء التي عليها ازاله في جده؟

تمتد تدخلات لجنة إزالة الأحياء العشوائية إلى عدة أحياء حيث تم إزالة 20 حيًا حتى الآن من بين الـ 32 حي عشوائي مستهدف، وجاري العمل بجد لاستكمال تحقيق التحسينات المطلوبة في الأحياء المتبقية.

ما هي احياء غرب الرياض؟

أسماء الأحياء في غرب الرياض تتضمن أحياء في خمس بلديات مختلفة، وتشمل:

(بلدية الشميسي، بلدية العريجاء، بلدية عرقة، بلدية نمار، حي الخزامى، حي الحزم، حي السفارات، حي لبن).

ما هو افخم حي في الرياض؟

حي الملقا يعد واحدًا من أرقى أحياء الرياض، ويعتبر واجهة شمالية للمدينة، إنه حي حديث يحظى بإقبال كبير من الباحثين عن عقارات للسكن، مع مميزاته من الرقي والهدوء والتصميم الحديث، يتمتع بموقع استراتيجي وتوفير كافة الخدمات، وإجمالي مساحته تبلغ 21 مليون متر مربع.

مشروع تطوير العشوائيات في الرياض يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان العاصمة. ينصح السكان بمتابعة المستجدات الرسمية لمعرفة الإجراءات والتعويضات المقررة.