راتب مضيفة الطيران في الخطوط الجوية السعودية: التفاصيل والمزايا

تعتبر وظيفة مضيفة الطيران في الخطوط الجوية السعودية من الوظائف المميزة التي تحظى باهتمام كبير، ليس فقط بسبب طبيعتها، بل أيضًا بفضل المزايا المالية التي تقدمها. يختلف راتب مضيفة الطيران بناءً على الخبرة والرتبة، إلى جانب الحوافز الإضافية مثل بدلات السفر والسكن.

كتب محمد سعد – من المعروف أن شركات الطيران تعطي رواتب مميزة للمضيفين والمضيفات، مما يجعل العديد من النساء في المملكة العربية السعودية يرغبن في الحصول على مثل تلك الوظيفة، ويبحثن عن شروط الالتحاق بها، وجدير بالذكر أن راتب مضيفة الطيران يختلف باختلاف عدد سنوات الخبرة، كما أنه يحتوي على الكثير من البدلات مما تعمل على رفع قيمته، وسوف نتعرف فيما يلي على راتب مضيف طيران ذهحنص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

راتب مضيفة الطيران

يختلف راتب مضيفة الطيران على حسب درجة مضيفة الطيران العلمية كما يلي:

تحصل مضيفة الطيران الحاصلة على الشهادة الثانوية على راتب شهري بقيمة 5855 ريال سعودي.

كما تحصل مضيفة الطيران الحاصلة على شهادة الدبلوم على راتب شهري بقيمة 6385 ريال سعودي.

أما إذا كانت المضيفة حاصلة على مؤهل جامعي فسوف تحصل على راتب يصل إلى 6915 ريال سعودي.

كما يختلف رواتب المضيفات في الخطوط السعودية على حسب سنوات الخبرة كما يلي:

تحصل مضيفة الطيران ذات خبرة سنتان على 1679 دولار شهريا.

أما من تمتلك خبرة تتراوح من سنتين الى خمسة فتحصل على راتب 2160 دولار شهريا.

والمضيفة التي تمتلك خبرة تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات تحصل على راتب 2970 دولار شهريا.

أما من تمتلك خبرة تتراوح من 10 سنوات الى 15 سنة فتحصل على راتب 3699 دولار شهريا.

والمضيفة التي تمتلك خبرة تتراوح من 15 سنة إلى 20 سنة تحصل على راتب 3942 دولار شهريا.

وذات خبرة 20 سنة فما فوق فتحصل على راتب 4212 دولار شهريا.

شروط الحصول على وظيفة مضيفة الطيران في السعودية

هناك عدة شروط للعمل في مهنة مضيفة الطيران وتتمثل فيما يلي:

ينبغي أن تكون الراغبة في الحصول على وظيفة مضيفة طيران سعودية الجنسية.

ينبغي ألا يقل عمر الراغبة في الحصول على وظيفة مضيفة طيران عن 20 عاما وقت تقديم الطلب وألا يزيد عن 30 عاما.

بالإضافة إلى أن يكون طولها عند رفع الذراع لأعلى 212 سم.

كما ينبغي أن تجيد اللغة الإنجليزية مع الحصول على نسبة 72% في اختبارات اللغة الإنجليزية.

كما ينبغي أن تتمتع بمهارات عالية في التعامل مع المسافر من كافة الجنسيات.

كما ينبغي عليها اجتياز الاختبار الطبي بنجاح.

كما ينبغي ألا يمر على إجرائها للاختبارات المطلوبة عامين.

كما ينبغي أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

كما ينبغي أن يكون هناك تناسق بين وزن وطول للمضيفة.

كما ينبغي أن تعامل المسافرين بهدوء.

المستندات المطلوبة للحصول على وظيفة مضيفة طيران

هناك عدة مستندات مطلوب توفيرها عند التقديم على وظيفة مضيفة طيران وهي كما يلي:

بطاقة هوية المتقدمة لوظيفة مضيفة الطيران الوطنية سارية.

بالإضافة إلى جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.

سيرة المتقدمة لوظيفة مضيفة الطيران الذاتية.

شهادة اجتياز اختبار STEP من مركز القياس.

شهادة المؤهل الدراسي للمتقدمة.

في حالة الدراسة خارج المملكة ينبغي تقديم شهادة معادلة صادرة عن وزارة التعليم السعودية.

رواتب مضيف طيران اديل

يتراوح راتب مضيف طيران أديل بدايةً من 4000 ريال سعودي وتصل إلى 30000 ريال سعودي.

ما هو سن تقاعد مضيفات الطيران؟

يبلغ سن التقاعد لمضيفات الطيران في المتوسط 45 عام، وتحصل المضيفة على معاشًا تقاعديًا.

ما هي سلبيات مضيفة الطيران؟

من سلبيات مضيفات الطيران أنها تصبح أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وآلام العظام والمفاصل، كما أنها تتعرض لعدوى الجهاز التنفسي بشكل متكرر، بالإضافة إلى إمكانية الإصابة باضطرابات النوم والاكتئاب، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

هل من الممكن أن تكون مضيفة الطيران متزوجة؟

نعم، حيث هناك الكثير من المضيفات متزوجات ولا تؤثر الوظيفة على حياتها.

وظيفة مضيفة الطيران في الخطوط الجوية السعودية تجمع بين راتب مجزٍ ومزايا إضافية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في العمل بمجال الطيران.