جستنيه يتحدى خبراء التحكيم: ركلة جزاء الرائد ضد الاتحاد قرار سليم

أثار الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه الجدل مجددًا بتصريحاته حول الجدل التحكيمي في مباراة الرائد والاتحاد. أكد جستنيه أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للرائد كان سليمًا، متحديًا بذلك آراء بعض خبراء التحكيم الذين اعتبروا القرار مثيرًا للجدل.

كتب محمد سعد – خرج الناقد الرياضي السعودي السيد عدنان جستنيه ليفتح النار على خبراء التحكيم بعد الحديث عن استحقاق الرائد السعودي ركلة جزاء ضد الاتحاد السعودي وذلك وقال عبر منصة إكس في تغريدة رسمية:

“مع احترامي لكل خبراء التحكيم الكرة لم تلمس يد لاعب الاتحاد ولو لمست لتغير مسار الكرة ،ولما اتجهت بتلك الر أسية القوية وفي نفس الاتجاه الذي لعبها لاعب الفتح ،هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية أين رحل الخط الحكم المساعد الثاني لو شافها لمسة يد لأشار لحكم الساحة بذلك بوجود لمسة يد على لاعب الاتحاد”.

وأضاف وقال: “واخيرًا أعطوني لاعب من لاعبي الرائد احتج أو اعترض أو ذهب لحكم المباراة وطالبه بركلة جزاء بمافيهم من سدد الكرة برأسه،قرار سليم من حكم اللقاء ولهذا حكم الفار ايد قراره بعدم وحود لمسة يد على لاعب الاتحاد ولا ركلة جزاء للرائد”.

تصريحات جستنيه فتحت الباب للنقاش بين الجماهير وخبراء التحكيم، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القرارات التحكيمية في دوري روشن السعودي.