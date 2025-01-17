فابينيو يعلق على إصابة نجم الاتحاد السعودي: “حادث مفاجئ وصدمة للجميع”

أعرب اللاعب البرازيلي فابينيو، نجم نادي الاتحاد السعودي، عن حزنه وصدمته جراء إصابة زميله في الفريق خلال التدريبات الأخيرة. ووصف فابينيو الإصابة بأنها حادث مفاجئ ترك أثرًا كبيرًا على اللاعبين والجهاز الفني، متمنيًا الشفاء العاجل لزميله.

كتب محمد سعد – أعلن مدرب نادي الاتحاد السعودي الفرنسي لوران بلان قبل مواجهة نادي الرائد السعودي عن إصابة النجم الفرنسي موسى ديابي مجددًا بعد كرة مشتركة في التدريبات مع النجم البرازيلي فابينيو، الذي ظهر بعد اكتساح الرائد برباعية ليتحدث عن تجدد إصابة ديابي وقال:

“مثل هذه الإصابات تحدث أحيانا في التدريبات، ديابي هو أحد أفضل لاعبينا، لذا لم أكن أريد التسبب في إصابته، كان هذا حادثا مفاجئا وصدمة لنا، نتمنى أن يعود إلينا قريبا لأننا نحتاجه”.

وأضاف وقال: “لعبنا 3 مباريات منذ العودة من فترة التوقف، خضنا مباراة في غاية الصعوبة ضد الهلال، وسجلنا العديد من ركلات الترجيح، لذلك كانت مواجهة صعبة ذهنيا وبدنيا، لكننا نجحنا في التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، وهذا أمر مهم”.

وتابع “بعد ذلك، لم نلعب جيدا في مباراة الفيحاء، في هذا النوع من المباريات، علينا أن نجد حلولا لتسجيل الأهداف، لكن للأسف هذا لم يحدث، عقليتنا اليوم كانت جيدة للغاية، كنا ندرك أننا بحاجة للنقاط الثلاث، لذك نحن سعداء بالنقاط والأهداف”.

إصابة نجم الاتحاد السعودي في التدريبات تفتح التساؤلات حول تأثيرها على الفريق في الفترة المقبلة، وسط أجواء من الدعم والتمنيات بالعودة السريعة إلى الملاعب.