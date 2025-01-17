خيسوس يرد على شائعات الجماهير بعد الفوز الكاسح على الفتح بتسعة أهداف

عقب الفوز الساحق لنادي الهلال على الفتح السعودي بنتيجة 9-0، رد المدرب جورجي خيسوس على شائعات الجماهير حول أسلوبه في اختيار اللاعبين. وأكد خيسوس في تصريحاته أنه لا يفرق بين اللاعبين، وأن الأولوية دائمًا للكفاءة والأداء داخل الملعب، مما يعكس فلسفته القيادية في التعامل مع الفريق.

كتب محمد سعد – ظهر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال السعودي ليتحدث عن الفوز على نادي الفتح السعودي بتسعة أهداف مقابل لا شيء، واحتياجات الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري وقال:

“نحن لا نستطيع الحديث عن بطولة ستقام بعد ستة أشهر، علينا التركيز على الدوري المحلي ودوري النخبة الآسيوي. طريقتنا في التفكير هي التركيز على المنافسة القادمة، هكذا نعمل دائما، لدينا خانة لاعب مواليد، ونبحث عن لاعب في خانة الجناح هذه الفترة”.

وأضاف وقال: “في النصف ساعه الأولى كان هناك تنافس وبعد هدف كوليبالي اصبحنا اكثر سيطرة وتفوقنا وسجلنا تسعة أهداف”.

وعن الجماهير السعودية وجماهير الهلال بالأخص قال: “أتمنى أن يتعاملوا مع جميع اللاعبين بحب واهتمام كما أفعل أنا.. نحن فريق واحد ولا أفرق بين لاعب وآخر، أشكر الجمهور الهلالي على دعمهم”.

تصريحات خيسوس بعد الانتصار الكبير تعكس التزامه بتقديم الأفضل للهلال، مشددًا على أهمية الجماعية والعمل الجاد لتحقيق الانتصارات الكبيرة في الدوري السعودي.