رياضة

الشنيف: إذا ضربت فأوجع.. تعليق مثير على اكتساح الهلال للفتح بتسعة أهداف

الشنيف: إذا ضربت فأوجع.. تعليق مثير على اكتساح الهلال للفتح بتسعة أهداف
الشنيف: إذا ضربت فأوجع.. تعليق مثير على اكتساح الهلال للفتح بتسعة أهداف
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في تعليق مثير عقب الانتصار التاريخي للهلال السعودي على الفتح بنتيجة 9-0، قال المحلل الرياضي خالد الشنيف: “إذا ضربت فأوجع”. هذا الوصف يعكس الأداء الاستثنائي الذي قدمه الهلال في المباراة، حيث أظهر تفوقًا كاسحًا وسيطرة كاملة على مجريات اللقاء.

كتب محمد سعد – خرج الناقد الرياضي السعودي السيد خالد الشنيف ليتحدث عن رأيه في فوز نادي الهلال السعودي على نادي الفتح السعودي بنتيجة 9 أهداف مقابل لا شيء مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس وقال:

“شعار الهلال هذا الموسم إذا ضربت فأوجع .. يخيف المنافسين، جيسوس والشراسة اللي قاعد يعملها للاعبي الهلال عظيم، وفريق الهلال لا يشبع، وجوميز لم يحترم الهلال فأخذها 9”.

وبهذا الفوز استطاع الهلال السعودي أن يعزز صدارته في دوري روشن السعودي بـ 40 نقطة بفارق الاهداف عن صاحب الوصافة نادي الاتحاد السعودي.

تعليق الشنيف يسلط الضوء على القوة الهجومية الهائلة للهلال، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الفرق في الدوري السعودي لهذا الموسم.

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اكتساح الفتح
التعليق الرياضي.
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