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الشركة الوطنية للإسكان تعلن فتح باب التوظيف لـ9 مسميات بشروط ميسرة

الشركة الوطنية للإسكان تعلن فتح باب التوظيف لـ9 مسميات بشروط ميسرة
الشركة الوطنية للإسكان تعلن فتح باب التوظيف لـ9 مسميات بشروط ميسرة
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن فتح باب التوظيف لتسع وظائف متنوعة تناسب مختلف التخصصات. تأتي هذه الفرصة بشروط بسيطة لتشجيع الشباب الباحثين عن العمل على الانضمام إلى فريق الشركة، والمساهمة في تحقيق أهدافها التنموية في قطاع الإسكان بالمملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن فتح باب التوظيف في 9 وظائف في العديد من مدن الرياض والدمام، ومكة المكرمة وهي الوظائف المتاحة في المسميات التالية:

  • مدير أول تطوير.
  • مدير أول مدني تصميم الطرق.
  • مدير تسليم الشراكات.
  • مدير تصميم المباني العامة.
  • مدير تصميم داخلي.
  • مدير مشروع.
  • مراقب مستندات.
  • مهندس مشروع أول.

ويتاح التعرف على باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي لتلك الوظائف 

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة، لا تفوت التقديم على وظائف الشركة الوطنية للإسكان المتاحة الآن. سارع بالاطلاع على الشروط والتقديم قبل انتهاء الفترة المحددة.

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