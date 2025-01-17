بارسونز تعلن عن 335 وظيفة شاغرة في السعودية: فرصة ذهبية للباحثين عن عمل

أعلنت شركة بارسونز العالمية عن توفر 335 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات بالمملكة العربية السعودية، مما يمثل فرصة مميزة للباحثين عن عمل للانضمام إلى واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال الهندسة والبنية التحتية.

كتب محمد سعد – فرصة ذهبية للباحثين عن عمل في المملكة! أعلنت شركة بارسونز، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفر 335 وظيفة شاغرة في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض، جدة، تبوك، ومكة المكرمة. تشمل الوظائف مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

الوظائف المتاحة:

تتنوع الوظائف المتاحة في بارسونز لتشمل العديد من المجالات والتخصصات، منها:

الهندسة: مهندس مدني، مهندس جيوتقني، مهندس بيئي، مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكي، مهندس معماري، مدير تصميم، مدير BIM، وغيرها.

مهندس مدني، مهندس جيوتقني، مهندس بيئي، مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكي، مهندس معماري، مدير تصميم، مدير BIM، وغيرها. إدارة المشاريع: مدير مشروع، مدير تخطيط، مدير تكاليف، وغيرها.

مدير مشروع، مدير تخطيط، مدير تكاليف، وغيرها. تكنولوجيا المعلومات: أخصائي تطوير أنظمة، أخصائي نظم معلومات جغرافية (GIS)، وغيرها.

أخصائي تطوير أنظمة، أخصائي نظم معلومات جغرافية (GIS)، وغيرها. المالية والتجارة: مدير مالي، مدير عقود، وغيرها.

مدير مالي، مدير عقود، وغيرها. الجودة والسلامة: مدير الجودة، أخصائي السلامة، وغيرها.

مدير الجودة، أخصائي السلامة، وغيرها. الموارد البشرية: مدير إدارة المواهب، وغيرها.

مدير إدارة المواهب، وغيرها. التصميم: مصمم جرافيك، فنان مؤثرات بصرية، وغيرها.

مجالات العمل:

تشمل الوظائف المعلن عنها العديد من المجالات، مثل: البناء، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، إدارة المشاريع، تكنولوجيا المعلومات، المالية، الجودة، السلامة، الموارد البشرية، والتصميم.

المزايا:

لم يتم ذكر المزايا المقدمة من قبل شركة بارسونز بشكل صريح في الإعلان. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تقدم الشركة رواتب ومزايا تنافسية تتناسب مع خبرة ومؤهلات الموظفين.

المتطلبات:

تختلف متطلبات كل وظيفة باختلاف طبيعتها ومهامها. بشكل عام، تشمل المتطلبات الأساسية:

درجة البكالوريوس في التخصص ذي الصلة

خبرة عملية في المجال

إجادة اللغة الإنجليزية

مهارات التواصل والعمل الجماعي

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف ومعرفة المزيد من التفاصيل حول كل وظيفة، يمكنك زيارة صفحة بارسونز على LinkedIn أو موقع الشركة الإلكتروني.

لا تفوت هذه الفرصة الذهبية للانضمام إلى فريق عمل بارسونز في السعودية. بادر بالتقديم الآن وكن جزءًا من المشاريع الرائدة التي تشرف عليها الشركة.