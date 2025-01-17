طريقة عمل كيكة الخمس ملاعق اللذيذة بدون كريمة

كيكة الخمس ملاعق من الوصفات السهلة والبسيطة التي لا تحتاج إلى مكونات معقدة أو كريمة. تجمع هذه الكيكة بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير، لتكون خيارًا مثاليًا لتحلية سريعة مع الشاي أو القهوة.

كتب محمد سعد – إذا كنت تبحثين عن وصفة كيك بسيطة وسهلة التحضير بمكونات موجودة في كل منزل، فكيكة الخمس ملاعق تعتبر هي الحل الأمثل ويتميز هذا النوع من الكيك بمذاقه اللذيذ وقوامه الخفيف، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب استخدام الكريمة، مما يجعله هو الاختيار الافضل للمناسبات اليومية.

مكونات كيكة الخمس ملاعق

إليك قائمة المكونات اللازمة لتحضير كيكة الخمس ملاعق:

2 بيضات

5 ملاعق كبيرة سكر

5 ملاعق كبيرة زيت

5 ملاعق كبيرة حليب

5 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة كاكاو

ملعقة صغيرة خميرة حلويات

كيس سكر فانيليا

رشة ملح

خطوات تحضير الكيك

لتحضير الكيك، اتبعي الخطوات التالية:

اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي. أضيفي الزيت والحليب وامزجي جيدًا. أضيفي الدقيق، الكاكاو، الخميرة، ورشة الملح تدريجيًا مع الخلط بخفة. اسكبي الخليط في قالب مدهون وأدخليه فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة. بعد إخراج الكيك من الفرن، اسقيه بمزيج الحليب والقهوة.

تحضير الطبقة الثانية

لإضافة لمسة لذيذة إلى الكيك، حضري الطبقة الثانية باتباع هذه الخطوات:

في قدر، امزجي نصف لتر من الحليب، 50 غ من نشا الذرة، كأس إلا ربع من السكر، وكيس سكر فانيليا.

ضعي الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يثقل القوام.

أضيفي ملعقة صغيرة من الزبدة، 60 غ من الشوكولاتة السوداء، وعلبة دانيت شوكولاتة، وامزجي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

اسكبي الخليط فوق الكيك المبرد واتركيه يبرد تمامًا.

تحضير الطبقة الثالثة والتزيين

لإكمال الكيك، حضري الطبقة الثالثة والتزيين كالآتي:

أذيبي 140 غ من الشوكولاتة السوداء في ربع كأس من الحليب الساخن وامزجي حتى يصبح القوام ناعمًا. اسكبي المزيج فوق الطبقة الثانية وافرديه بالتساوي. زيني الوجه بشوكولاتة الفيرميسيل أو حسب الرغبة. اتركي الكيك في الثلاجة حتى يبرد تمامًا قبل التقديم.

لضمان أفضل نتيجة، تأكدي من استخدام مكونات طازجة واتركي الكيك يبرد تمامًا بين كل طبقة وأخرى. يمكنك أيضًا تجربة أنواع مختلفة من التزيين لتتناسب مع ذوقك الخاص.

كيكة الخمس ملاعق بدون كريمة خيار رائع لتحلية لذيذة وسريعة التحضير. استمتعي بها مع العائلة أو الأصدقاء في أي وقت.