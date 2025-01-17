تردد قناة SSC 1 على النايل سات وعربسات الناقلة لدوري روشن السعودي

إذا كنت من عشاق كرة القدم السعودية وترغب في متابعة مباريات دوري روشن السعودي، فإن قناة SSC 1 هي الخيار المثالي. تُعد القناة الناقل الحصري للدوري، ويمكنك ضبط التردد بسهولة على القمرين النايل سات وعربسات للاستمتاع بمشاهدة المباريات بجودة عالية.

كتب محمد سعد – قناة SSC 1 أصبحت وجهة أساسية لعشاق كرة القدم السعودية، حيث تقدم تغطية مميزة لدوري روشن السعودي بجودة عالية ومعلقين محترفين. تنقل القناة مباريات الأندية السعودية الكبرى مثل النصر، الهلال، والاتحاد، مما يجعلها الخيار الأول لعشاق الكرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. في هذا المقال، ستتعرف على تردد قناة SSC 1 على النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات ضبط القناة على جهازك بسهولة.

تردد قناة SSC 1 على النايل سات

يمكنك ضبط قناة SSC 1 على النايل سات لتستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي بجودة HD. التفاصيل الخاصة بالتردد هي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تردد قناة SSC 1 على عرب سات

إذا كنت تعتمد على القمر الصناعي عرب سات، يمكنك ضبط قناة SSC 1 باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: أفقي

كيفية ضبط تردد قناة SSC 1

عملية ضبط تردد قناة SSC 1 تعتبر سهلة للغاية ولا تحتاج إلى مهارات تقنية متقدمة ويمكن لأي شخص تنفيذها بسهولة باتباع الخطوات التالية:

تأكد أولا من تشغيل جهاز التلفزيون الخاص بك مع التأكد من انه قد تم توصيله بجهاز الاستقبال (الريسيفر) بشكل صحيح. يتم استخدم جهاز التحكم عن بُعد (الريموت) الخاص بجهاز الاستقبال واضغط على زر القائمة (Menu) لفتح القائمة الرئيسية. من القائمة الرئيسية، قم باختيار الإعدادات (Settings) وابحث عن قسم خاص بإعدادات القنوات، (Channel Settings). قم باختيار البحث اليدوي (Manual Search) من ضمن الإعدادات. اكتب التردد الصحيح للقناة بالإضافة إلى بيانات معدل الترميز ومعامل الاستقطاب. بعد ان يتم إدخال جميع المعلومات المطلوبة، اضغط على زر حفظ (Save) لتثبيت الإعدادات الجديدة وإضافة القناة إلى قائمة القنوات. افتح قائمة القنوات على جهازك وابحث عن قناة SSC 1، وسوف تجدها جاهزة للعرض. يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة المباريات والمحتوى الذي تقدمه القناة.

قناة SSC 1 تقدم تغطية حصرية لمباريات دوري روشن السعودي، بما في ذلك المواجهات المنتظرة بين الأندية الكبرى على سبيل المثال، يتم بث مباراة النصر ضد التعاون ضمن الجولة الـ15 من الدوري.

اضبط الآن تردد قناة SSC 1 على جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة أقوى مباريات دوري روشن السعودي بجودة فائقة وبدون تقطيع.