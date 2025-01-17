موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الأول في العراق وكيفية الاستعلام

أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب موعد إعلان نتائج الصف الثالث متوسط للدور الأول لعام 2025. سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مما يتيح لهم معرفة درجاتهم بشكل سريع ودقيق.

كتب محمد سعد – يترقب طلاب الثالث متوسط في العراق إعلان نتائجهم لعام 2025 بفارغ الصبر، حيث تعتبر هذه المرحلة محورية في مسيرتهم التعليمية وقد بدأت الامتحانات منذ 11 يناير الجاري، وتعمل وزارة التربية العراقية على توفير النتائج بسرعة ودقة لضمان راحة الطلاب وأولياء الأمور ومن خلال هذا المقال، نستعرض موعد إعلان النتائج والخطوات البسيطة للاستعلام عنها عبر المنصات الرسمية.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تسير بوتيرة سريعة بفضل جهود اللجان المتخصصة وانه بعد انتهاء الطلاب من اختباراتهم، سوف يتم ارسال الأوراق مباشرة للتصحيح، وهذا سوف يسرع عملية رصد الدرجات ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال أيام قليلة، وسوف يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة عبر منصة وزارة التربية أو موقع نتائجنا الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع الوزارة

أتاحت وزارة التربية العراقية منصة إلكترونية تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج. يمكن اتباع الخطوات التالية لمراجعة النتائج بمجرد ظهورها:

قم اولا بالدخول على منصة وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك قم باختيار “النتائج”.

حدد الصف الدراسي المطلوب (الثالث متوسط).

اختر الفصل الدراسي الأول.

أدخل البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب، المحافظة، والرقم الامتحاني.

اضغط على “عرض النتيجة” وانتظر حتى يتم تحميلها.

كيفية الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا

يعتبر موقع نتائجنا أحد المصادر الموثوقة للحصول على نتائج الطلاب في العراق حيث يوفر الموقع واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للاستعلام عن النتائج. إليك الخطوات:

اولا قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

حدد بعد ذلك اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم اضغط على “تحميل النتيجة”.

أدخل بعد ذلك اسم الطالب والرقم الامتحاني.

اضغط على “البحث” لعرض النتيجة.

نصائح للحصول على النتائج بسرعة

لتجنب أي تأخير في الحصول على النتيجة، تأكد من إدخال المعلومات المطلوبة بدقة، وتابع الإعلانات الرسمية على موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا كما يُفضل الاحتفاظ برقمك الامتحاني في متناول اليد لتسريع عملية البحث. هذه النصائح تضمن لك الوصول السريع والآمن للنتائج.