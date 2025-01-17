ليفربول ينافس ريال مدريد على التعاقد مع ألفونسو ديفيز

دخل نادي ليفربول في سباق التعاقد مع النجم الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، ليزاحم ريال مدريد الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب. ويعد ديفيز واحدًا من أبرز الأظهرة في العالم بفضل سرعته ومهاراته المميزة، مما يجعله هدفًا لأكبر الأندية الأوروبية.

كتب محمد سعد – دخلت إدارة ليفربول الإنجليزي في سباق الظهير الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني قي ظل إحتياج الريدز تدعيم هذا المركز في ظل عدم تقديم الاسكتلندي روبرتسون الأداء المناسب للفريق بجانب اليوناني كوستاس تسيميكاس خلال الفترة الحالية.

ليفربول يلبي طلبات أرني سلوت

تبحث إدارة ليفربول ايجاد طلبات الهولندي أرني سلوت مع الفريق وتوفيرها خلال الفترة الحالية بسبب عدة مشاركة الفريق سواء بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة TEAMtalk الإنجليزية مساء اليوم الجمعه، إن إدارة ليفربول الإنجليزي ترغب في تعزيزصفوف الفريق بالتعاقد مع الظهير الكندي ألفونسو ديفيز ودخلت إدارة ليفربول السباق مع ريال مدريد في صفقة الكندي بجانب الإنتقام مع الإدارة الإسبانية بسبب الإغراءات المالية التي قدمتها ريال مدريد.

أضافت الشبكة :” إن إدارة ليفربول تحاول قيام الحصول على خدمات ديفيز الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم ويحق الكندي التوقيع لا نادي خلال شهر يناير “.

أتمت الشبكة :” حتي الآن لم تعقد إدارة بايرن ميونخ مع الكندي ديفيز في مٌحاولة تجديد مع اللاعب خلال الفترة الحالية ، وإن ريال مدريد وليفربول مهتمين بصفقة اللاعب لكن مانشستر يونايتد والسيتي يرغبان في ضم ديفيز “.

لعب الكندي ألفونسو ديفيز مع العملاق البافاري حتي الآن خمس عشر مباراة حتي الآن مع بايرن ميونح سجل هدف وصنع هدفين سواء في الدوري الإلماني و دوري أبطال أوروبا.

مع دخول ليفربول وريال مدريد في منافسة قوية على ألفونسو ديفيز، يبقى السؤال: من سيتمكن من إقناع اللاعب وإتمام الصفقة في الفترة المقبلة؟