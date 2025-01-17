الجامعة القاسمية بالإمارات تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة التدريس في 8 تخصصات

أعلنت الجامعة القاسمية في الإمارات عن فتح باب التقديم لشغل وظائف أكاديمية في مختلف التخصصات، وذلك لأعضاء هيئة التدريس بدرجات محاضر، أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك. تُعتبر هذه الفرصة مثالية للباحثين عن وظائف أكاديمية في واحدة من أبرز الجامعات الإماراتية.

كتب محمد سعد – تعلن الجامعة القاسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس بالاضافة الى وظائف إدارية، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف الجامعة القاسمية، الدخول على موقع الجامعة القاسمية، من خلال شبكة الانترنت اسدمب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف الجامعة القاسمية

أستاذ مساعد في تخصص الإعلام الرقميّ

استاذ مساعد في تخصص المالية

عميد لكلية الدراسات العليا واليحث العلمي

استاذ مساعد في تخصص القضاء الشرعي

استاذ مساعد من المواطنين في تخصص التاريخ الحديث والمعاصر

استاذ مشارك في تخصص النحو والصرف

استاذ مساعد في تخصص التفسير وعلوم القرآن

محاضر لغة عربية لغير الناطقية بها من المواطنين

نبذة عن وظيفة أستاذ مساعد في تخصص الإعلام الرقميّ

أستاذ مساعد في تخصص الإعلام الرقميّ، تتحقّق فيه الشروط الآتية:

استاذ مشارك في تخصص النحو والصرف

استاذ مساعد في تخصص التفسير وعلوم القرآن

محاضر لغة عربية لغير الناطقية بها من المواطنين

نبذة عن وظيفة أستاذ مساعد في تخصص الإعلام الرقميّ

أستاذ مساعد في تخصص الإعلام الرقميّ، تتحقّق فيه الشروط الآتية:

خبرة تعليميّة جامعيّة لغير المواطنين بأقدميّة ثلاثة أعوام على الأقل بعد الدكتوراه.

نشر ما لا يقلّ عن ثلاثة أبحاث متخصصة في مجلات مصنّفة في سكوبس أو ما يعادلها.

إجادة التعامل مع البرامج التعليميّة والإدارية المحوسبة.

إجادة اللغة الإنجليزيّة تواصلا وكتابة.

القدرة على التعامل مع طلبة متعدّدي الثقافات والجنسيات.

طريقة التقديم على وظائف الجامعة القاسمية

وعلى الراغبين في الحصول على وظائف الجامعة القاسمية، الدخول على موقع الجامعة القاسمية، من خلال شبكة الانترنت،

إذا كنت تمتلك المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وترغب في الانضمام إلى الجامعة القاسمية، لا تفوت هذه الفرصة المميزة وابدأ بالتقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة في أقرب وقت.