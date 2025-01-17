هيئة القوى العاملة الكويتية تعلن عن السماح بتحويل إقامات العمالة الوافدة: الشروط المطلوبة

أعلنت هيئة القوى العاملة في الكويت عن قرار يسمح بتحويل إقامات العمالة الوافدة إلى مؤسسات أو شركات جديدة. يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حركة العمالة وتوفير مزيد من الفرص لهم في سوق العمل الكويتي.

كتب محمد سعد – قررت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، السماح للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات ومنشآت تم إيقافها خلال الفترة الماضية، بتحويل الإقامات إلى شركات أخرى غضسخذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط التحويل

وحسب مصادر محلية، أغلقت هذه الملفات خلال الفترة الماضية لعدم وجود عنوان آلي واضح لها، وتقرر السماح بتحويل عمالتها مراعاة للظروف الإنسانية، وسيتم “تصفير ملفاتها” من العمالة حتى يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن السماح بتحويل العمالة من الملفات المغلقة سيتم وفق شروط أبرزها، أن يكون التحويل إلى ملفات أخرى سارية، ويسمح بالتحويل للعامل من ملف إلى آخر بشرط أن يكون قد مضى على إذن عمله مع الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهر

مرور 3 سنوات

ويجب أن تمر 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط للتحويل من أي شركة مشاريع صغيرة، فيما يتعلق بالعاملين لدى شركات تحمل تراخيص مشاريع صغيرة أو متوسطة،حسب “الأنباء”.

وبشأن العمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، بإمكانهم التقدم بطلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة للنظر في الطلب وفحص الملف المسجل عليه العامل

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تسهيل عملية التحويل وتحسين أوضاع العمالة الوافدة في الكويت، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين والإجراءات المعتمدة.