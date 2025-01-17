مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36 قبل طرحه في الأسواق

كشف تسريب جديد عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy A36 المنتظر، والذي يعد إضافة جديدة لعائلة هواتف A المميزة من سامسونج. الهاتف يأتي مع مجموعة من التقنيات المتقدمة والمواصفات التي تجعل منه خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء جيد وسعر مناسب.

كتب محمد سعد – تجري شركة سامسونج إستعدادتها, لإطلاق هاتف من الفئة ‘A’، مجهّز بمواصفات ممتازة وكاميرات عالية الأداء, وفي إطار حرص موقعنا, علي تقديم كل ما يهم القراء, نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديد شيتيث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تقنيات هاتف سامسونج الجديد

وبحسب ما تم الإعلان فإن هاتف سامسونج الجديد, سيحمل إسم Samsung Galaxy A36 , ووفقاً لما كشفته التسريبات, فقد حصل الهاتف على هيكل أبعاده (162.6/77.9/7.4) ملم، وحمي من الماء والغبار وفق معيار IP67.

مواصفات هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36

وبحسب ما تم الإعلان فإن هاتف سامسونج الجديد, سيحمل إسم Samsung Galaxy A36 , ووفقاً لما كشفته التسريبات, فقد حصل الهاتف على هيكل أبعاده (162.6/77.9/7.4) ملم، وحمي من الماء والغبار وفق معيار IP67.

كما جاء هاتف سامسونج الجديد , بـ شاشة Super AMOLED، مقاس 6.64 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

كاميرات عالية الأداء

ووفقاً لما تم الإعلان عنه, فإن هاتف سامسونج الجديد, يأتي بـ كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميجابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بجانب كاميرا أمامية فجاءت بدقة 12 ميجابيكسل.

وبحسب التسريبات, فإن هاتف سامسونج الجديد يعمل بنظام Android 15، ومعالجات من نوع Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno.

تقنيات هاتف سامسونج الجديد

هذا, وقد قامت شركة سامسونج بـ دعم الهاتف الجديد, بـ منفذين لشرائح الإتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وتقنيات ‘بلوتوث 5.3’، وتقنيات لتحديد المواقع عبر أنظمة GPS وGALILEO وGLONASS وBDS.

يبدو أن Samsung Galaxy A36 سيكون هاتفًا متميزًا في فئته السعرية بفضل مواصفاته القوية، وهو يقدم مزيجًا من التصميم العصري والأداء الممتاز بسعر معقول.