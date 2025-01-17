“أغلقوا التلفاز”… الجحلان ينفعل بعد احتساب هدف النصر ويطالب بالتدخل

في رد فعل قوي، انفعل المحلل الرياضي الجحلان بعد احتساب هدف النصر في مباراته الأخيرة، مطالبًا بتدخل عاجل من الاتحاد السعودي لكرة القدم لمراجعة القرار. وقال الجحلان في تعليق له: “أغلقوا التلفاز”، معبرًا عن استيائه من قرارات التحكيم التي أثارت جدلاً واسعًا بين الجماهير والنقاد.

كتب محمد سعد – وجّه الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان انتقادًا لاذعًا للحكم الكولومبي ويلمار رولدان، بعد قراره باحتساب هدف التعادل للنصر أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وكان النصر قد تمكن من العودة إلى المباراة بفضل مدافعه الإسباني إيميريك لابورت، الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 64 برأسية مميزة.

وفي هذا السياق، شارك الجحلان لقطة الهدف عبر حسابه الشخصي، وعلّق قائلاً: “أغلقوا التلفاز يا عشاق الكرة النزيهة، ما يحدث في ملعب الملك عبدالله ببريدة غير مقبول”.

وأضاف: “فضيحة وكارثة، والله عيب ثم عيب ثم عيب”.

وتابع: “من خطأ واضح لصالح التعاون إلى هدف للنصر، سيماكان أسقط لاعب التعاون أمام أنظار الحكم الكولومبي دون أي قرار”.

جدير بالذكر أن التحكيم في الدوري السعودي يتعرض لانتقادات متزايدة من الجماهير، في ظل القرارات المثيرة للجدل.

من جانبها، أكدت لجنة الحكام في تصريحات سابقة أنها تسعى جاهدة لاستقطاب نخبة الحكام من أوروبا وأمريكا الجنوبية لتحسين مستوى التحكيم وإدارة المباريات بشكل أفضل.

تستمر الحيرة حول صحة الهدف، وما إذا كانت هناك حاجة لتدخلات في نظام التحكيم السعودي. يبقى جمهور الكرة في انتظار أي قرارات رسمية من قبل اتحاد القدم بشأن هذه الحادثة.