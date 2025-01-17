“شكرًا للمنتخب”… الجماز يسخر من تعادل التعاون مع النصر

في تعليق ساخر على تعادل التعاون مع النصر في مباراتهما الأخيرة، وجه المحلل الرياضي الجماز شكرًا للمنتخب السعودي على تأثيره في المباراة. وانتقد الجماز أداء الفريقين بطريقة لاذعة، مشيرًا إلى أن التعادل كان نتيجة لتأثر اللاعبين بالأجواء المحيطة، مما جعل المباراة تخرج عن المألوف.

كتب محمد سعد – تعادل النصر مع مضيفه التعاون بهدف لمثله، في مباراة جرت مساء الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أحرز سعد الناصر هدف التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (دقيقة 45+5)، فيما عادل النصر النتيجة عن طريق إيميريك لابورت في الدقيقة 64.

في هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز قائلاً: “التعاون، بصفر دعم، قدّم مباراة أسطورية كان بطلها نجم الهلال السابق سعد الناصر”.

وأضاف بنبرة ساخرة: “لو حصل التعاون على الدعم الذي حصل عليه النصر، لتمكّن اليوم من تحقيق نتيجة مشابهة لتلك التي حققها الهلال أمام الفتح”.

وتابع: “شكرًا للمنتخب السعودي لأنه أكد للنصر أن بعض لاعبيه المحليين لا يستحقون المشاركة، لكنه ما زال متشبثًا بهم رغم مستواهم”.

وبهذا التعادل، تراجع النصر إلى المركز الرابع بجدول الترتيب مُسجلًا 29 نقطة، بينما ارتفع رصيد التعاون إلى 22 نقطة متقدمًا إلى المركز الثامن.

سخرية الجماز أثارت ردود فعل واسعة بين متابعي الرياضة، مع بعض التأييد والتعليقات الساخرة، مما يزيد الجدل حول الأداء العام في الدوري السعودي.