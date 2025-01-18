“بدأنا الصياح!”… ماجد الجمعان يهاجم لاعبي النصر بتصريح قوي بعد التعادل

أثار ماجد الجمعان، نجم الكرة السعودية السابق، جدلاً واسعًا بتصريح قاسي بعد تعادل النصر مع التعاون في آخر مباراة لهما. حيث قال الجمعان: “بدأنا الصياح!”، معبرًا عن استيائه الشديد من أداء اللاعبين وافتقادهم للتركيز والانضباط داخل الملعب. هذا التصريح جاء في وقت حساس وسط تساؤلات جماهير النصر عن سبب تراجع الأداء.

كتب محمد سعد – تراجع فريق النصر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما تعادل بنتيجة 1-1 مع مضيفه التعاون، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة، ليفقد المركز الثالث لصالح فريق القادسية الذي حقق انتصارًا كبيرًا على الوحدة بنتيجة 3-0 في وقت سابق من اليوم نفسه.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، عن استيائه من نتيجة المباراة برسالة وجهها إلى اللاعبين، قائلاً: “الحمد لله على كل حال، لكنها ليست النتيجة التي جئنا لتحقيقها”.

وأضاف الجمعان في تصريح مزلزل: “هناك تغييرات قادمة في الفريق حسب الحاجة، شكرًا لجماهير العالمي، وخاصة في القصيم، على حضوركم ودعمكم الكبير”.

واختتم حديثه قائلاً: “أداء الحكم لم يكن بمستوى الطموح والتطلعات”.

من جهة أخرى، تفاعل الإعلامي الرياضي سامي الحريري بسخرية مع تصريحات الجمعان، حيث علّق قائلاً: “بدأنا الصياح ومسلسل التحكيم! بدلًا من تحميل مسؤولية التعادل للاعبين والمدرب، تُلقونها على الحكم الذي احتسب هدفًا غير صحيح لكم وحرم الرائد من ركلة جزاء”.

يُذكر أن نادي النصر أعلن قبل أيام عن تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنادي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراته السابقة الناجحة، لإعادة الفريق إلى منصات التتويج التي غاب عنها لأكثر من أربع سنوات.

تصريحات الجمعان أضافت مزيدًا من الضغط على لاعبي النصر، في ظل البحث المستمر عن حلول للمشاكل التي تواجه الفريق. الجماهير تنتظر رد فعل سريع من اللاعبين في المباريات القادمة