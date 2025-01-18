بشرى سارة لأصحاب هذا التخصص في السعودية: اعتماد 4 درجات مهنية لمزاولي المهنة رسميًا

في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير سوق العمل السعودي، أعلنت المملكة عن اعتماد 4 درجات مهنية لمزاولي تخصص معين، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة لتحسين مستواهم المهني والوظيفي. هذه الدرجات الجديدة ستساهم في تعزيز مكانة العاملين في هذا التخصص وتحفيزهم على المزيد من التميز والإبداع في العمل.

كتب محمد سعد – بشرى سارة لأصحاب هذا التخصص .. السعودية تعتمد درجات مهنية لمزاولي هذه المهنه، وذلك بهدف تنظيم مزاولة المهن الهندسية في المملكة، ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة لحماية المهنة والارتقاء بها وتطويرها والمحافظة عليها، وضبط ومعاقبة المخالفين لها، عدلت الهيئة السعودية للمهندسين، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وحدد التعديل الجديد فئات الاعتماد المهني بداية من المهندس ضزلغث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أيٍّ من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والأخصائي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والفني: الشخص الطبيعي المسجل في الهيئة وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

وتتألف الدرجات المهنية للمهندس من الآتي: مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار. وأجاز التعديل لمن يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة، العمل في المجالات الآتية وهي الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع، والإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة، والتنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية،والتشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل،

حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل، والصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر،

وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة. وألزم التعديل الهيئة السعودية للمهندسين بإعداد ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة كما تُصدر الهيئة ميثاق المهندس، الذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.

يعد اعتماد هذه الدرجات خطوة مهمة في تحسين جودة العمل وتقديم فرص مهنية متميزة في السعودية، وهو جزء من جهود المملكة لتطوير كافة القطاعات وتحقيق أهداف رؤية 2030.