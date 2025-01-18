التقديم على وظائف أمانة منطقة جازان عبر منصة جدارات

أعلنت أمانة منطقة جازان عن فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة عبر منصة جدارات الإلكترونية، التي تتيح للمتقدمين تقديم طلبات التوظيف بكل سهولة ويسر. هذه الوظائف تتنوع في مختلف التخصصات، وتستهدف الكفاءات السعودية الراغبة في الانضمام للعمل ضمن قطاع الأمانة.

كتب محمد سعد – أعلنت منطقة جازان عن وجود عدد من الوظائف داخل الشركة في التخصصات الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، على أن يكون عقد العمل بنظام التعاقد، مع منح رواتب وحوافز مجزية، وذلك لحملة البكالوريوس في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي عرض لهذه الوظائف وذكر الشروط المحددة للوظائف، مع رابط التسجيل للتقديم عليها . نطبكش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

التخصصات الوظيفية المتاحة في أمانة منطقة جازان

أعلنت أمانة منطقة جازان عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في التخصصات المختلفة، ومن أهم هذه التخصصات ما يلي:

تخصص هندسة المياه.

تخصص هندسة المواد.

تخصص الهندسة الزراعية وحفظ التربة.

تخصص هندسة الميكاترونيك.

تخصص هندسة العمارة الداخلية.

الهندسة الميكانيكية بمساعدة الحاسب الآلي.

تخصص الهندسة المعمارية.

تخصص الهندسة الميكانيكية.

تخصص عمارة وعلوم وهندسة البناء.

فن العمارة الداخلية.

تخصصات هندسة تنسيق المواقع.

تخصصات عمارة وتخطيط.

تخصص هندسة الطيران والفضاء.

تخصص ديناميكا هوائية الطائرات.

تخصصات إدارة مشاريع التشييد.

هندسة الطرق والسكك الحديدية.

تخصصات التخطيط الجغرافي.

تخصص هندسة التصميم.

هندسة قسم عام.

الهندسة المدنية، والتصميم العمراني.

التخطيط الإقليمي.

التصميم المعماري.

التصميم البيئي.

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شروط التقديم في وظائف أمانة منطقة جازان

حددت أمانة منطقة جازان عدد من الشروط اللازمة للوظائف المطلوبة داخل المنطقة، ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون مقدم طلب التوظيف من حاملي الجنسية السعودية.

يلزم أن يكون المتقدم حامل لدرجة علمية في التخصص.

يلزم النجاح في الاختبار المهني المحدد لفئة الجامعيين في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة وفقا للمسميات التي محددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يلزم التقديم بقرار معادلة من وزارة التعليم، وذلك للمؤهلات العلمية من خارج المملكة.

الأولوية في القبول للتخصصات غير التربوية، ثم بعد ذلك للتخصصات التربوية.

طريقة التقديم على وظائف أمانة منطقة جازان

في حالة الرغبة في التقديم في الوظائف المعلنة من أمانة منطقة جازان، عليك اتباع عدد من الخطوات المحددة لذلك، والتي تتمثل في:

الدخول على منصة جدارات من هنا .

حدد المسمى الوظيفي والتخصص الذي يتناسب مع المؤهل الخاص بك.

دم طلب التوظيف.

ادخل البيانات المطلوبة من بيانات المؤهل الدراسي والاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة مثل شهادة التخرج والهوية الوطنية.

إرفاق السيرة الذاتية في المكان المخصص لذلك.

اضغط في النهاية على زر تقديم.

من هو رئيس بلدية جازان؟

يعد محمد الهلالي هو رئيس بلدية جازان.

كم عدد بلديات جازان؟

حوالي 26 بلدية.

كم المسافه من جده الى جيزان؟

تبلغ المسافة بين منطقة جدة وحتى منطقة جازان حوالي 387 ميل.

على الراغبين في التقديم متابعة موقع منصة جدارات بشكل مستمر لضمان التقديم في المواعيد المحددة. كما يُنصح بالتحقق من شروط كل وظيفة والتأكد من استيفاء المتطلبات قبل تقديم الطلب.