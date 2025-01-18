مطار الملك سلمان بالرياض يُعتبر “الأجمل على الإطلاق” ويتفوق على مطارات الدوحة ودبي

أشاد خبراء الطيران والمُختصون بمطار الملك سلمان الجديد في الرياض، مؤكّدين أنه سيُصبح من أبرز وأجمل المطارات في المنطقة. يُتوقع أن يتفوق المطار الجديد على مطارات مثل مطار حمد الدولي في الدوحة ومطار دبي الدولي، وذلك بفضل تصميمه العصري والمرافق المتطورة التي يقدمها.

كتب محمد سعد – يؤكد الإعلان عن اقتراب موعد افتتاح مطار الملك سلمان والذي يُتوقع أن يكون أجمل مطار على مستوى العالم وأن يفوق تصميمه تصميمات مطارات الدوحة ودبي على مدى طموح المملكة لكي تكون المحور الرئيسي على مستوى العالم في النقل الجوي، وسوف نتعرف في هذا المقال على مطار الملك سلمان الدولي فترسخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اسهامات مطار الملك سلمان

من اسهامات المطار الجديد ما يلي:

سوف يسهم مطار الملك سلمان الجديد في تعزيز خطط المملكة في أن تصبح مدينة الرياض من أكبر عشر مدن على مستوى العالم اقتصاديا.

يُمكن المدينة من التعامل من النمو السريع في عدد سكانها والذي سوف يتراوح ما بين 15 و 20 مليون نسمة في عام 2030 م.

ونظرا إلى موقع مطار الملك سلمان الجديد فهو سوف ينافس كل من مطارات دبي واسطنبول والدوحة.

موقع مطار الملك سلمان

يقع مطار الملك سلمان في مدينة الرياض، وهو يعد من أكبر المطارات على مستوى العالم، كما أنه سوف يمتد على حوالي 57 كم²، وسوف يتضمن جميع الصالات الحالية الموجودة باسم صالات الملك خالد، بالإضافة إلى ستة مدارج طيران، إلى جانب ما يقارب حوالي 12 كم² من المرافق الأخرى مثل والأماكن السكنية، والمحلات التجارية، والأماكن الترفيهية، وغيرها من المرافق اللوجستية.

كما سوف يعمل المطار على الرفع من طاقة استيعابيه لكي تصل إلى حوالي 120 مليون مسافر عام 2030 م، كما أنه يسعى للوصول إلى 185 مليون مسافر، بالإضافة إلى مرور ما لا يقل عن حوالي 3.5 مليون طن من البضائع عام 2050 م، الى جانب ذلك سوف ينافس المطار مطار اسطنبول باستيعابيه إلى حوالي 150 مليون مسافر في السنة، وسوف ينافس مطار الدوحة بقدرته الاستيعابية التي سوف تصل إلى 58 مليون مسافر كما أنه سوف ينافس مطار دبي بطاقته الاستيعابية التي ستكون حوالي 90 مليون راكب سنوياً.

متى افتتاح مطار الملك خالد بالرياض؟

تم افتتاح مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض عام 1983.

ما اسم المطار الذي يقع في جده؟

يطلق على المطار الموجود في جدة اسم مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، والذي تم افتتاحه عام 2019 مع نقل مجموعة من الرحلات الداخلية إليه للعمل منه.

ما هو اكبر مطار في السعودية؟

يعد مطار الملك فهد الذي يقع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية والذي تصل مساحته إلى حوالي 780 كم² المطار الأكبر على مستوى العالم من حيث المساحة.

مع افتتاح مطار الملك سلمان، ستُعزز المملكة مكانتها كمركز عالمي للنقل الجوي، ويُنتظر أن يواكب هذا التطور النمو الكبير في عدد المسافرين، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز السياحة في الرياض.