سعر تذاكر النقل الجماعي في السعودية: تعرف على الأسعار الجديدة

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية عن تحديثات جديدة في أسعار تذاكر النقل الجماعي. هذا التعديل يهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتوفير خيارات متعددة للمسافرين. تعرف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها من قبل شركات النقل في مختلف أنحاء المملكة.

كتب محمد سعد – وفرت الحكومة السعودية وتحديدا وزارة النقل سعر تذاكر النقل الجماعي المناسب لجميع فئات المجتمع السعودي مع إمكانية الحجز من خلال الموقع الرسمي للشركة وذلك لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة دون الإعتماد على الحجز من خلال مكاتب الشركة المختلفة وذلك للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد مع توفير خدمة عملاء متميزة للحجز والاستفسار عن جميع المشاكل وحلها في أسرع وقت ممكن عاموا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر تذاكر النقل الجماعي الجديدة في السعودية

بالنسبة إلى أسعار تذاكر النقل الجماعي فهي كالتالي:

أسعار تذاكر النقل الجماعي سابتكو من مدينة الرياض إلى مدينة جدة نحو 208 ريال ومن جدة إلى مدينة تبوك فهي تكون 225 ريال.

أما من مدينة الدمام إلى جدة تكون من نحو 228 إلى حوالي 295 ريال، ومن الرياض إلى مدينة تبوك نحو 283 ريال.

كذلك أسعار تذاكر النقل الجماعي من مدينة الدمام إلى المدينة المنورة تكون من نحو133 إلى حوالي 300 ريال، ومن مكة المكرمة إلى المدينة حوالي 166 ريال.

سعر تذاكر النقل الجماعي من الرياض حتى المدينة المنورة نحو 213 ريال ومن نجران إلى المدينة من 285 ريال سعودي ومن الرياض إلى نجران نحو 214 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سعر التذكرة من تبوك إلى المدينة يكون نحو 163 ريال سعوديا ومن جدة إلى مكة حوالي 20 ريال سعودي ومن الدمام إلى مدينة الخبر نحو 20 ريال سعودي.

خطوات حجز تذكرة النقل الجماعي في السعودية

من المتوقع أن تسهم الأسعار الجديدة في زيادة استخدام وسائل النقل الجماعي وتشجيع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات النقل العامة. كما ستعزز من القدرة التنافسية لشركات النقل السعوديّة في السوق المحلي.