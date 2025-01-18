الهوية والجنسية الإماراتية تمنح الإقامة الذهبية للمغتربين في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات قراراً جديداً يقضي بمنح الإقامة الذهبية لعدد من المغتربين المقيمين في الدولة. هذا القرار يشمل فئات محددة من المغتربين الذين يسهمون في تعزيز الاقتصاد الوطني والمجتمع الإماراتي من خلال مساهماتهم المتنوعة.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة الهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة عن إمكانية الحصول على الاقامة الذهبية بها لفئة المستثمرين والطلاب المتفوقين والتي تمكنهم من البقاء لفترة طويلة داخل البلاد فضلًا عن أنها تمنحهم الكثير من المميزات الأخرى يخععم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الاقامة الذهبية

يمثل أمر الحصول على الاقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة هي تلك الإقامة التي تمنح لفئة مميزة تحت تصنيف التأشيرات طويلة الأمد في الإمارات، حيث يتم إصدارها طبقًا لنظام ” بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات، تمنح تلك الإقامة حاملها العديد من المميزات منها الإقامة لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات وحتى عشر سنوات للعمل أو الدراسة دون الحاجة إلى كفيل يحمل الجنسية الإماراتية، علاوة على ذلك فهي تمنحهم التمتع بملكية أعمالهم بالكامل وذلك ضمن مجموعة من الشروط التي يجب تحققها في المتقدم.

فوائد الاقامة الذهبية في الإمارات

تقدم الحكومة الإماراتية العديد من المميزات للأفراد الذين يحملون الإقامة الذهبية في الإمارات والتي جاءت على النحو التالي:

الحصول على تأشيرة متعددة الدخول لمدة ستة أشهر يمكن استخدامها لحين الانتهاء من إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية.

تمتد فترة الإقامة الذهبية في الإمارات إلى خمس سنوات أو عشر سنوات قابلة للتجديد.

لا يحتاج الشخص الحاصل على تلك التأشيرة لوجود كفيل يحمل الجنسية الإماراتية.

يمكن البقاء خارج البلاد لمدة تتجاوز الـ 6 أشهر.

إمكانية إصدار تصاريح إقامة لجميع أفراد عائلة حامل الإقامة الذهبية بما فيها الزوجة والأبناء.

لا يوجد حد أقصى للعمالة المنزلية التي يمكن استقدامها.

لا تفرض الحكومة الإماراتية على الأفراد الحاصلين على الإقامة الذهبية ضرائب على الدخل الشهري لهم

الإستفادة من جميع فرص التعليم في المدارس والجامعات.

شروط الحصول على الاقامة الذهبية في الإمارات

أوضحت الحكومة الإماراتية أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على الاقامة الذهبية في الإمارات وهي كالتالي:

تقديم ما يثبت رأس المال الخاص بالمستثمر الذي سيقوم بتداوله في الاستثمار.

في حال كان المستثمر عقاري يتعين عليه إرفاق المستندات التي تثبت ملكيته للسكن في الإمارات سواء كان عقد ملكية أو عقد الإيجار.

كما يجب توفير تأمين صحي كامل لجميع أفراد العائلة والمستثمر المعيل أثناء فترة إقامتهم في الدولة.

اجتياز الاختبار الطبي لكل من المستثمر والعائلة.

كم تكلفة الاقامة الذهبية في دبي؟

تبلغ الرسوم الخاصة بإصدار الإقامة الذهبية في دبي حوالي 2.280 درهم إماراتي بينما تبلغ الرسوم الخاصة بالحصول على الهوية 575 درهم إماراتي.

الاقامة الذهبية كم سنة؟

تبلغ مدة الإقامة الذهبية في الإمارات خمس سنوات أو عشر سنوات قابلة للتجديد.

ما هي أنواع الاقامات في دبي؟

هناك العديد من الإقامات في الإمارات العربية المتحدة منها ” الاقامة الذهبية، الاقامة من أجل العمل، الإقامة للدراسة، الإقامة لتأسيس الأعمال ” وغيرها من الأنواع الاخرى.

يُتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الاستثمارات والكوادر البشرية المؤهلة إلى الإمارات، مما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للمغتربين والمستثمرين في المنطقة.