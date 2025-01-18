القطرية لخدمات الطيران تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية لخدمات الطيران عن توفر فرص عمل جديدة في مختلف الأقسام. تتيح هذه الفرص للراغبين في الانضمام إلى قطاع الطيران الدولي فرصة العمل ضمن واحدة من أبرز شركات الطيران في العالم. الوظائف المتاحة تشمل تخصصات متعددة، وتستهدف المهنيين الذين يتمتعون بالكفاءة والاحترافية.

كتب محمد سعد – وفرت الشركة القطرية لخدمات الطيران الواقعة في مطار حمد الدولي مجموعة من الوظائف لمن يريد الحصول على فرصة عمل في مجال الطيران، وقد تم تأسيس هذه الشركة في عام ١٩٩٧م لتوفر أفضل الطائرات في مختلف أنحاء العالم، حيث يصل عدد طائرتها إلى ما يقارب 200 طائرة موزعة على مجموعة من الوجهات السياحية العالمية عهجلز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف القطرية لخدمات الطيران

أعلنت الشركة القطرية المسؤولة عن خدمات الطيران عن الوظائف الشاغرة لديها، حيث تتمثل هذه الوظائف فيما يلي من نقاط:

مهندس طائرات مرخص و مهندس النظم.

أخصائي قواعد البيانات ومسؤول الشبكة والعمليات المسبقة.

مهندس صيانة مدنية وأخصائي تركيبات ومعدات الأثاث.

مصمم المنتجات ومدير أول للمنافسة.

مدير ضمان الجودة الرقمية وكذلك مدير خاص بتخطيط الطائرات.

مخطط للمواد الفنية والموارد البشرية.

قائد أو سائق للطائرة وكذلك مراقب للأنظمة الموجودة بداخلها.

خطوات التسجيل في القطرية لخدمات الطيران

أتاحت الشركة القطرية لخدمات الطيران مجموعة من الوظائف التي يمكن الالتحاق بأحدها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوظائف الشركة القطرية لخدمات الطيران من الرابط التالي من هنا .

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم وعنوانه بشكلٍ صحيح.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمتقدم وكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وذلك على حسب نوع الوظيفة.

الموافقة على شروط وأحكام الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الشركة، ومن ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب ليتم رفعه للجهات المسؤولة عن خدمات التوظيف.

ما هي شروط الالتحاق بوظائف الشركة القطرية لخدمات الطيران؟

يتطلب على من يريد الالتحاق بأحد وظائف شركة القطرية لخدمات الطيران أن يراعي الشروط التالية والتي تم وضعها من قبل الشركة:

يشترط حصول المتقدم على مؤهل عالي مناسب للوظيفة التي سيلتحق بها.

ألا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

أن يكون متمكناً من إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي.

حاملاً لرخصة ICAO ATPL للطيران في حال تم توظيفه كقائد للطائرة، وكذلك حاصلاً على الشهادة الطبية من الدرجة الأولى لممارسة طيران النقل الجوي.

متماً للخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وخالياً من أي أحكام جنائية

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على وظائف الشركة القطرية للطيران؟

تتمثل الأوراق والمستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل في وظائف القطرية لخدمات الطيران في 3 متطلبات، وهي كما يلي:

صور من الشهادة الجامعية التي حصل عليها المتقدم للوظيفة إلى جانب الشهادات التي حصل عليها من الدورات التدريبية.

مجموعة من الصور الشخصية للمتقدم بشرط أن تكون حديثة وكذلك السيرة الذاتية الخاصة به.

صورة من جواز السفر الخاص بالمتقدم “ساري المفعول”.

كم يبلغ متوسط الراتب الشهري لموظفي الشركة القطرية لخدمات الطيران؟

يقدر متوسط الدخل الشهري في القطرية لخدمات الطيران بحوالي ١٠٠٠٠ ر.ق ويختلف حسب درجة كل وظيفة.

أين تقع الشركة القطرية لخدمات الطيران؟

يقع المقر الرئيسي لهذه الشركة في برج الخطوط الجوية القطرية في الدوحة .

كم عدد الوجهات التي تضمها الشركة القطرية لخدمات الطيران؟

تقدم الخطوط القطرية خدماتها لأكثر من 150 وجهة في أماكن متعددة من الشرق الأوسط.

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة زيارة موقع الشركة الرسمي للتعرف على التفاصيل والشروط. هذه الفرص تمثل بداية جديدة للانطلاق في مجال الطيران.