شركة سير تعلن عن وظائف شاغرة جديدة في الرياض برواتب ومزايا مغرية

أعلنت شركة سير، إحدى الشركات الرائدة في قطاع خدمات النقل والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض. الوظائف الجديدة تتضمن مزايا رائعة وبراتب مجزي، مما يجعلها فرصة ممتازة للباحثين عن فرص عمل في بيئة مهنية مبتكرة.

كتب محمد سعد – تُعلن شركة “سير” (CEER)، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مقرها الرئيسي في الرياض. تُغطي هذه الفرص مجموعة واسعة من التخصصات، من إدارة دورة حياة المنتج و هندسة البيانات إلى الضرائب و الجمارك و دعم العملاء.

الوظائف المتاحة:

تشمل الوظائف مجموعة واسعة من التخصصات في مجالات مثل التشغيل، تقنية المعلومات، الهندسة، وإدارة المنتجات، منها:

مهندس مرافق مشارك

مهندس صيانة

مهندس مرافق

كبير مهندسين لدعم ورشة الطلاء

أخصائي دعم PLM

مدير أنظمة تجربة العملاء

مدير الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجوال

مدير عمليات تقنية المعلومات للتجزئة

قائد فريق الأمن

مدير إدارة دورة حياة المنتج

مساعد مدير تحليل البيانات

مدير الميزانية

أخصائي التميز التشغيلي

أخصائي الضرائب والجمارك

أخصائي استقطاب المواهب

أخصائي الخدمات اللوجستية الواردة

التقديم:

للحصول على وصف وظيفي مُفصل ومعرفة المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، يُرجى زيارة موقع شركة سير أو منصات التوظيف المرتبطة بها. انضم إلى فريق سير وساهم في صناعة مستقبل السيارات الكهربائية في المملكة!

لمن يرغب في الانضمام إلى فريق عمل شركة سير، يجب عليهم زيارة الموقع الرسمي والتعرف على تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة. هذه الفرص تمثل خطوة مهمة للأفراد الراغبين في بناء مسار مهني ناجح.