خيسوس يضع خطط تعاقدات الهلال السعودي في المرحلة الشتوية الحاسمة

دخل نادي الهلال السعودي في المرحلة الشتوية الحاسمة من موسم الانتقالات، حيث يعمل المدير الفني جورجي جيسوس على تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع لاعبين جدد. هذه التعاقدات تهدف إلى تعزيز القوة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات الهلال في المنافسات المحلية والدولية.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية، المرحلة الشتوية الحاسمة: خيسوس يخطط لتعاقدات الهلال السعودي فماذا فعل؟!

كما أن مدرب الهلال خورخي خيسوس: نحتاج تعاقدات شتوية لتعزيز الفريق. أكد خيسوس في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على العروبة أن الفريق يبحث عن لاعبين بمواصفات محددة لتعويض غياب ميشايل. وواصل: “سنهتم بالبحث عن المواهب المناسبة لتعزيز أداء الفريق.”

ومن الجدير بالذكر أن الهلال فاز على العروبة 5-0 في الجولة 14 من دوري روشن، ورفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة المؤقتة قبل مواجهة الاتحاد.

تستمر إدارة الهلال في تقييم احتياجات الفريق والتفاوض مع اللاعبين المستهدفين من أجل تقديم الأفضل للموسم القادم. يتطلع جمهور الهلال إلى تعزيزات قوية تدعم موقف الفريق في البطولات القادمة.