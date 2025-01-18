سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 18 يناير 2025

تستمر أسعار العملات في التغير مع مرور الوقت، واليوم، 18 يناير 2025، نقدم لك آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. هذه البيانات تأتي ضمن متابعة مستمرة لحركة السوق المالي وأسعار الصرف في البلدان العربية.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير تعرّف على سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري 18 يناير 2025

كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الحكومية كالآتي: البنك المركزي المصري: – شراء: 13.40 جنيه مصري – بيع: 13.44 جنيه مصري البنك الأهلي المصري: – شراء: 13.35 جنيه مصري – بيع: 13.45 جنيه مصري بنك مصر: – شراء: 13.35 جنيه مصري – بيع: 13.45 جنيه مصري في حين جاءت أسعار الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الخاصة كالآتي بنك القاهرة: – شراء: 13.30 جنيه مصري – بيع: 13.40 جنيه مصري بنك الإسكندرية: – شراء: 13.30 جنيه مصري – بيع: 13.40 جنيه مصري بنك أبو ظبي الوطني – مصر: – شراء: 13.25 جنيه مصري – بيع: 13.35 جنيه مصري وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك التجارية فجاءت كالآتي: بنك الإمارات دبي الوطني: – شراء: 13.20 جنيه مصري – بيع: 13.30 جنيه مصري بنك القطري المصري: – شراء: 13.20 جنيه مصري – بيع: 13.30 جنيه مصري

يُتوقع أن تواصل أسعار الريال السعودي والجنيه المصري تقلباتها حسب العوامل الاقتصادية المختلفة، لذا يُنصح بالمتابعة المستمرة لتحديثات السوق.