فخامة سامسونج للفئة المتوسطة 2025: سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G في السعودية والإمارات
أطلقت سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A55 5G، الذي يجمع بين الفخامة والأداء القوي في فئة الهواتف المتوسطة لعام 2025. يأتي الهاتف مع ميزات مبتكرة مثل دعم 5G، شاشة عالية الدقة، وكاميرات متطورة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين في السعودية والإمارات.
كتب محمد سعد – في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G أفضل هواتف سامسونج العالمية في الفئة المتوسطة الذي حقق نسبة مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث يتميز الهاتف بتصميمه الرائع مع مقاومته للغبار والماء بتصنيف معتمد لمدة نصف ساعة أسفل الماء، كما يستخدم خامات من الزجاج في ظهر الهاتف بطبقة حماية مثل الهواتف الرائدة وإمكانيات كثيرة سوف نتعرف عليها فيما يلي ادثرف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تفاصيل مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G
|المواصفات
|التفاصيل
|الأبعاد والوزن
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|المعالج
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|شبكات الاتصال
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|الشاشة
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|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرات الخلفية
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|البطارية
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|سوفت وير
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|خامات التصنيع والألوان
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أسعار موبايل Samsung Galaxy A55 5G
يتوفر جوال سامسونج جالكسي ايه 55 5جي داخل السعودية بسعر حوالي 1150 ريال لذاكرة 128 مع 8 جيجا رام، بينما ذاكرة 256 مع 8 بسعر حوالي 1250 ريال.
- في داخل مصر يتوفر ذاكرة 128 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 20500 جنيه، أما ذاكرة 256 و 8 بسعر حوالي 23000 جنيه مع ضمان دولي.
- في داخل الإمارات ذاكرة 128 مع 8 بسعر حوالي 1000 درهم، أما ذاكرة 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 1150 درهم.
يعتبر هاتف Samsung Galaxy A55 5G واحدًا من أبرز الهواتف في فئة الأسعار المتوسطة بفضل تصميمه الأنيق وأداءه الممتاز. يمكن للمستخدمين في السعودية والإمارات الاستفادة من العروض الخاصة لشراء الهاتف بأسعار تنافسية.