وحش سامسونج القادم: المواصفات وموعد إصدار هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra وتوقعات سعره في الأسواق

تحضر سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy S25 Ultra، الذي يعد بمواصفات استثنائية وتصميم مذهل يجعله من أقوى الهواتف الذكية في السوق. يتوقع الخبراء أن يأتي الهاتف مع تقنيات مبتكرة، بما في ذلك تحسينات في الكاميرا، الأداء، والشاشة. تعرف على كافة التفاصيل حول موعد الإصدار وتوقعات سعر الهاتف في الأسواق.

كتب محمد سعد – كشفت شركة سامسونج عن إطلاق هاتف samsung galaxy s25 ultra مع بداية عام 2025 موضحة ان هذا الإصدار يتضمن على الكثير من المميزات الاستثنائية ونال الهاتف الكثير من الترقيات التي تجعله منافس شرس لآيفون 16 في الوقت الراهن، وحاليًا بدء العد التنازلي على غطلاق هذا الهاتف المتميز لذلك خلال الاسطر التالية سوف نشير إلى موعد إطلاقه فضلاص عن مراجعة للمواصفات والسعر كصذعغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد إصدار samsung galaxy s25 ultra

تسعى شركة سامسونج دائمًا إلى تطوير منتجاتها من الهواتف الذكية وذلك تلبية لمتطلبات عملائها، ولتحقيق هذا الهدف تستعد في الوقت الراهن بإطلاق سامسونج جالاكسي إس 25 الترا، ووفقًا لما تم الإعلان عنه من الشركة فإن الهاتف سوف يتم إصداره خلال شهر يناير الجاري.

مواصفات هاتف samsung galaxy s25 ultra

وحش سامسونج القادم من المتوقع ان يأتي بعدد من المواصفات القياسية التي تتناسب مع متطلبات العملاء، ووفقصا لما تم الإعلان عنه فإنه تم التركيز على الشاشة لأنها من عوامل جذب أجهزة الترا من سامسونج حيث أنها تتمتع بحواف الأقل في الحجم وهي مجهزة بشاشة ذات زوايا مستديرة مقاس 6.8 بوصة بدقة Quad HD + ومعدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز.

ومن المتوقع أن يأتي جهاز S25 Ultr بزيادة في الحجم حتى 6.86 بوصة بتركيبة LED جديدة وهذا سيحسن كثيرًا من جودة الرؤيا، أما بالنسبة إلى المعالج سيكون من Snapdragon 8 Elite وهذا سيساعد في تحسين الأداء بنسبة 45% فضلاً عن زيادة في كفاءة الطاقة بنسبة 44%.

أما بالنسبة إلى الكاميرا من المرجح أن تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب ثانوي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب 3X، وتقريب بيريسكوب أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 5X، اما بالنسبة إلى البطارية من المتوقع أن تأتي بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط، كما أن الهاتف سيعمل بواجهة One UI 7 .

سعرهاتف Galaxy S25 Ultra المتوقع

من المتوقع ان يأتي سعر الهاتف أعلى بكثير من الأجيال السابقة، حيث أن الأسعار سوف تبدأ من 1550 دولار.

تستعد سامسونج لإحداث ضجة في سوق الهواتف الذكية مع إصدار Galaxy S25 Ultra. إذا كنت من محبي التكنولوجيا الحديثة، هذا الهاتف سيكون الخيار الأمثل لك في 2025. تابعوا التحديثات للحصول على جميع التفاصيل حول الأسعار ومواعيد الإصدار.